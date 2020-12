Informe de domingo: La salud y la economía del país están atadas a la efectividad de la vacuna

domingo 27 de diciembre de 2020 | 1:03hs.

Los argentinos estamos llegando a fin de año, consumiendo hasta la reserva del tanque. Hace rato viene sonando la alarma exigiendo la recarga de combustible para seguir viaje. Se viene la pequeña pausa de fin de año. Faltan tan sólo cuatro días para que finalice un 2020 agotador y estresante. Así como muchos empresarios, comerciantes, emprendedores o empleados, llegan con sus números en rojo, del mismo modo miles de familias sintieron el desgaste económico y físico, a raíz de la inesperada presencia de una pandemia. Nadie vio venir y, en consecuencia, no había ningún plan elaborado. Desde hace 100 años, el mundo no se había enfrentado a semejante desafío y tragedia. Tampoco ahora se puede brindar certeza de cómo continuará. Lo cierto es que el mundo no se salvó del efecto destructivo que provocó y aún provoca el Covid-19 en la salud personal y en la economía mundial. “La pandemia es una piña fenomenal, un golpazo fenomenal para el mundo y para la Argentina en particular”, dijo Carlos Melconian ante la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que con la presencia de este economista cerró la actividad del año.

Ante el citado golpe de nocaut y el desconcierto generalizado, se rescata el rol de un Estado presente como el argentino que corrió a asistir a todos sin distinción, desde los más humildes a los de mayor respaldo económico. Lo hizo implementando medidas sociales y económicas, que implicó una inversión este año de 1,8 billones de pesos de aporte extraordinario desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, según informó esta semana la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). También se registró una muy fuerte inversión en mejorar el esquema sanitario del país, que evitó -a la fecha- el temido colapso del sistema como sí padecieron otros países. Por lo tanto, esta pandemia está dejando serias secuelas porque, como advierten los economistas, ello debió solventarse como es el caso argentino, con emisión monetaria.

Desde el Estado se explicó que se había definido desde el primer minuto, priorizar y proteger la salud de todos los argentinos y luego recuperar los efectos de la paralización del país. Pero el mundo comprobó la crudeza de los efectos de la pandemia desde la salud, la economía y en consecuencia la política. Aún se espera hablar -en algún momento- de la pospandemia o la nueva normalidad, lo que no parece ser inmediato porque, ahora hay amenaza de una nueva ola de contagios con la nueva cepa. En consecuencia, su duración está siendo mucho mayor a la prevista, cuando hace más de un año aparecía el virus en la lejana ciudad china de Wuhan.

La nueva administración nacional por entonces comenzaba a hacerse cargo del país. Alberto Fernández asumió la presidencia el 10 de diciembre, pensando que debía enfrentar otras urgencias como el deterioro de la industria y mejorar el nivel de vida de los argentinos. Nunca pensó que comenzaría su gestión con esta pandemia y que debía hacerlo en un país que había sido declarado en default. En esas condiciones, Alberto Fernández recibió la administración nacional, sumado a un galopante endeudamiento con acreedores privados y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Con los primeros, en medio del citado desconcierto, el ministro de Economía Martín Guzmán avanzó en un exitoso acuerdo de renegociación de deudas y hay serias expectativas de que se selle pronto una extensión del pago de los compromisos con el FMI. Son dos avances rescatados por los economistas, que entienden, para el 2021, ayudará a poner un poco más de orden a los números negativos del país.

Un veranito financiero

Diversos economistas coinciden en que se vive un veranito financiero que incluso permitió al Banco Central acumular algo de reserva, que a su vez ayuda a terminar el año con cierta calma. En cuanto a la recuperación económica estimada para el 2021, oscila entre un 5,5 por ciento, según el Gobierno y 4,8 por ciento proyectado por el sector privado. Todo estará sujeto a la realidad sanitaria y si no se produce ningún retroceso, como volver al aislamiento.

En el último trabajo difundido por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, se muestra que entre los argentinos hay expectativa moderada de recuperación de la economía en el país durante el 2021. A la expectativa hay que darle contenido, consideró Melconian quien dijo también creer en la alta resiliencia de los argentinos. Del mismo modo, el trabajo que es entre otros encabezado por Gustavo Córdoba -quien también colabora con su mirada sobre la proyección que realiza el diario El Territorio-, da cuenta que hay una esperanza mayor de que siga en crecimiento la mejora en atención médica el próximo año, un sector que en la administración de Mauricio Macri había delegado esa responsabilidad a gobernadores y hasta intendentes, hasta bajar la categoría de la dependencia a Secretaría de Salud. Esta administración lo primero que hizo fue recuperar el estatus de Ministerio de Salud, una cartera clave para dar contención en medio de la pandemia y en la coordinación del plan de vacunación a iniciarse este martes, para dar batalla al coronavirus.

Pero, el análisis no sólo es sanitario o económico. Abarca, además, otras cuestiones, como la situación social de los argentinos o lo que le puede deparar en particular a los misioneros en el año a punto de iniciarse.

El ministro de Desarrollo Social de la Nacion, Daniel Arroyo, afirmó que para el 2021 la idea es poner énfasis y crear 300 mil puestos de trabajo. A modo de ejemplo, citó el convenio firmado con Misiones sobre la tarea a ser encarada en los barrios populares de la provincia. Tal aspecto también fue rescatado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien a su vez sostiene que siempre atado a la vacuna, se espera un año con regreso de la actividad escolar y hasta el turismo internacional. A su vez, destaca que para sostener los altos índices económicos que registró la provincia, se seguirá insistiendo ante la Nación para que entienda que Misiones necesita un trato diferenciado, ante la realidad única de estar rodeados de dos países con alta competitividad. En el mismo sentido opinan empresarios, comerciantes e industriales del país y la provincia. A estas consideraciones, se suman dirigentes de diversos ámbitos, funcionarios y economistas de todo el país, proyectando cuál podría ser el camino que viene en el 2021 para el país, entre ellas Misiones.

De esta manera, se espera -como con las vacunas- que sean dosis adecuadas para aprovechar al máximo el principio activo y con ello, atender a los sectores más golpeados, sin descuidar ni la micro ni macro economía.

El país se enfrenta a una nueva etapa de reconstrucción y es oportuno reordenar la vida y los proyectos para recibir con renovada esperanza el nuevo año.

Notas relacionadas:

El gobernador destacó que la sinergia con la sociedad ayudará al desarrollo

El 2021, con múltiples desafíos para lograr la recuperación

Comercios y pymes prevén un nuevo escenario con la apertura de fronteras

Índice de pobreza y la clave para reducirla atada a la economía

La ayuda social del 2021 se basará en crear fuentes laborales, afirma Arroyo

El sector turístico apuntará a reacomodarse ante el nuevo mundo que deja la pandemia

Escuelas con esquema mixto de presencialidad para el 2021

Confianza y productivismo, los ejes a trabajar el año que viene

Privados vaticinan un año con notable crecimiento económico

Misiones aplicará las primeras 2.600 dosis desde el martes