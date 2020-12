Restringen actividades en San Pedro tras el descontrol en el evento por Navidad

sábado 26 de diciembre de 2020 | 16:17hs.

El Departamento Ejecutivo de San Pedro, de acuerdo a lo que indica el artículo 8 de la ordenanza municipal 04/2020, resolvió restringir actividades durante 10 días a efectos de minimizar los riesgos de contagios de coronavirus. La medida es a consecuencia de los casos positivos de Covid- 19 y el incumplimiento de los protocolos establecidos durante el evento musicalizado para celebrar la Navidad.

De acuerdo a lo consignado en la resolución 102/2020, el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, resuelve restringir por 10 días reuniones sociales de todo tipo, camping y encuentros en espacios públicos. La presente resolución tendrá vigencia hasta el 4 de enero del 2021.

En San Pedro se registran hasta la fecha tres casos activos de coronavirus. El evento realizado al aire libre en la colectora frente a la terminal de ómnibus de la localidad, generó no sólo disturbios y peleas, sino que, no se cumplieron con ninguno de los protocolos establecidos, qué es lo que mayor preocupación genera.

En el evento habría participado una persona que debería permanecer en aislamiento por contacto estrecho con el último caso de Covid-19. Las autoridades sanitarias, en este sentido, aislaron a las personas que compartieron con la joven durante el evento. Además evalúan sanciones que serán aplicadas por el incumplimiento de la cuarentena y poner en riesgo la salud de la población.

En cuanto a la suspensión de las actividades en los camping, se debe al incumplimineto de los protocolos establecidos.

De acuerdo a los controles realizados por el municipio durante la jornada de ayer, viernes, las piletas estaban repletas y los espacios superaron ampliamente el número de personas permitidas.

El intendente Miguel Dos Santos, en diálogo con El Territorio, indicó: "No queríamos llegar a esta medida, lamentablemente las personas no supieron aprovechar la oportunidad, lo que pasó fue muy grave, y pudo haber sido mucho peor. Acá no estamos hablando de una persona, acá se trata de la salud de todos y es lo que queremos proteger. Las normas sanitarias están para ser cumplidas".

Corresponsalía San Pedro

