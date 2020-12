Multiversos trae animación y videojuegos

sábado 26 de diciembre de 2020 | 0:10hs.

Multiversos, el primer Festival de Animación y Videojuegos de Misiones y la región, tendrá lugar el lunes y el martes y se podrá seguir a través del canal de YouTube de los organizadores.



“Nuestro festival apunta a tener dos días de muchísimo contenido, son nueve horas cada día, tenemos material infantil, para todo público, y también para adultos”, anticipó Alejandra Muñoz, codirectora y coproductora junto a Sol Monferrán.



Multiversos es un proyecto que nace con el objetivo de poner en valor el potencial sociocultural, artístico, y económico que generan la industria de la animación y el videojuego en la coyuntura contemporánea. “Este año, con la pandemia, fueron de las pocas industrias que no detuvieron su producción, de hecho, han crecido tanto en producción como en consumo; así que nos pareció que el primer festival se haga este año, en el 2020 que es un año tan particular para todos, para plantar bandera”, afirmó Muñoz.



Durante los dos días del festival se podrán ver videojuegos y cortometrajes animados referidos a las infancias, medioambiente y videoclips que formaron parte de las convocatorias y competirán en esta edición por premios de 20.000 pesos. “En animación tuvimos una convocatoria bastante diversa, con más de 40 cortos de Argentina, más de 10 de Brasil y otros cortos más de Paraguay. Así que estamos súper conmovidas por la llegada de estos materiales y además tenemos el acompañamiento de cuatro grandes festivales que se van a hacer eco en nuestras pantallas, como el Our Fest que es un festival específico de stop motion, una de las técnicas de animación, tenemos al Anima que es el festival más grande de la Argentina que se realiza en la provincia de Córdoba, el Anima Latina de Buenos Aires y el Bit Bang que es uno de los festivales más grandes de videojuegos y experimental que se realiza en la ciudad de Buenos Aires”, apuntó Monferrán durante la presentación.



El presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, Mario Giménez, celebró la realización de esta primera edición y señaló que “es indudable que esta es una industria que crece mucho y que Misiones apuesta por ello, por lo cual está claro el camino que tenemos que transitar. Les quiero felicitar y agradecer por la decisión y la convicción de que esto salga ahora, porque se puede caminar mucho, pero lo importante siempre es dar ese primer paso”.



Las organizadoras hicieron hincapié en el trabajo de articulación y de generación de redes, tanto con las comunidades de animadores como de los videojuegos.



“Encontramos muchísimos talentos en Misiones, creativos que están trabajando tal vez en soledad o con equipos muy reducidos y que necesitaban también un espacio donde proyectar y compartir sus creaciones, pero también conocerse con otros profesionales del medio”, contó Muñoz.



En esa línea, el ministro secretario de Cultura de la Provincia, Joselo Schuap, apuntó que “descubrir que aquí en la provincia hay protagonistas en estas cuestiones nos da mucho orgullo y curiosidad para seguir aprendiendo, que es fundamental”.



Y finalizó “que la creatividad de Misiones nos siga dando trabajo, creo que esa es la idea final de todo lo que se está programando para un futuro no tan lejano, y el Iaavim también tiene mucho que ver con eso, que estemos acá significa cómo termina este año donde lo presencial estuvo lejos, pero nos acercamos de otra manera y creo que este festival es el mejor ejemplo”.



Además de todo lo que se verá en el festival online, las directoras de Multiversos anunciaron que hoy se realizará la Avant Premiere de Margaret, primera serie animada y dirigida por una mujer de Misiones, proyecto que fuera presentado al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), en el marco de las convocatorias del Plan de Contingencia para el Sector Audiovisual.



“Sostenemos que la cogestión y la asociación, tanto en lo público como en lo privado, es clave para sostener y potenciar los proyectos”, concluyó Muñoz al referir a todas las instituciones que hacen posible este festival.