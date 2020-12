Caso Zelmer: “Llanes no es un ser humano, es una bestia que debería pudrirse en la cárcel”

jueves 24 de diciembre de 2020 | 19:30hs.

“Solo una bestia podría herir a una persona y dejarlo tirado, moribundo, un ser humano no. Por eso Horacio Llanes no es un ser humano, es una bestia que debería pudrirse en la cárcel. Para mí no vale un centavo la vida de esa porquería. No solo mató a mi hijo, nos arrancó un pedazo a todos”.

Las palabras le pertenecen a Aníbal “Pico” Zelmer, un padre dolido, con bronca, desgarrado por el dolor consecuente de la trágica muerte de su hijo, Emanuel Zelmer (30), en manos de un hombre que, manejando alcoholizado y excedido de velocidad, lo atropelló después de cruzar en rojo el semáforo en la intersección de avenida Rivadavia y ruta provincial 4 en la localidad de Leandro N. Alem, e intentó escapar.

Anoche la familia de la víctima se reunió frente a la plaza San Martín de dicha localidad para exponer de forma pública los avances de la causa por homicidio culposo agravado que tiene al protagonista como imputado pero en libertad, después de cubrir una caución real.

Frente a un numeroso grupo de vecinos, entre los que estaban familiares de dos jóvenes que iban como acompañantes en la camioneta del acusado al momento del siniestro, el padre explicó que “no está frenada la causa judicial pero hubiésemos querido que fueran citados a declarar los testigos que vieron todo. Nuestra ilusión era que los llamen en diciembre para aportar más pruebas aunque esa bestia no tiene un solo pelo que lo pueda favorecer con los elementos que hay en el expediente”.

Con la voz quebrada Zelmer afirmó que “Llanes manejaba a 160 kilómetros por hora en un tramo urbanizado, cruzó todos los semáforos en rojo y la pericia confirmó en su cuerpo 1,68 grados de alcohol. Mi hijo no tomaba si iba a manejar, era responsable, solamente quiso cruzar la ruta cuando el verde lo habilitó pero la bestia lo hizo volar por el aire y después se escapó, sin que le importe la vida que destruyó”.

“Si no fuese por la acción de los vecinos que arriesgando sus vidas lo cercaron y obligaron a volver, se iba a esconder quién sabe dónde. Lo trajeron escoltado hasta una cuadra de donde fue el accidente y en ese punto se bajaron los acompañantes, escapando como cucarachas. Y este sujeto estaba más preocupado por el daño de su camioneta. Testigos escucharon que dijo ‘¡Uh mirá mi camioneta, loco!’ ¿Y mi hijo, al que minutos antes mató y abandonó? Es una bestia”, reaccionó.

En esa misma línea Zelmer se mostró preocupado porque “esta suelto, anda manejando un coche y tenemos que tener cuidado para que a nadie le haga lo que le hizo a mi hijo, que pagó con su vida la irresponsabilidad del otro”.

Y con lágrimas en los ojos el padre confesó que “nos falta mucha fuerza para seguir cada día, luchar y pedir justicia. Estas cosas te quitan las ganas de vivir. Nos quitaron una parte de nuestras vidas y cada día nos levantamos sin poder superarlo”.

Tragedia en ruta 4

El sábado 14 de noviembre Emanuel Zelmer (30) manejaba una moto Honda 125 por la avenida Rivadavia de Leandro N. Alem y cuando el semáforo lo habilitó e intentó ingresar al tramo urbanizado de la ruta provincial 4 fue atropellado por Horacio Llanes (42), quien al mando de una camioneta VW Amarok circulaba excedido de velocidad.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, reforzados por testigos presenciales, circulaba a 160 kilómetros por hora cuando cruzó el semáforo en rojo y se llevó por delante al motociclista, que murió camino al hospital.

Incluso tres de esos testigos tuvieron que perseguir al sujeto porque intentó darse a la fuga, dejando tirado a Zelmer, lo que finalmente no ocurrió aunque fue alcanzado cerca de la ruta nacional 14.

Los dos jóvenes que lo acompañaban lograron escapar, aunque identificados y en sus declaraciones dijeron no haberse dado cuenta de nada porque estaban distraídos en sus pantallas.

Las pericias también confirmaron que Llanes manejaba alcoholizado, aunque no fue informado oficialmente pero forma parte del expediente por homicidio culposo agravado en accidente de tránsito que lleva adelante la titular del Juzgado de Instrucción Penal Cinco de Alem, Selva Raquel Zuetta y la fiscal de Instrucción, María Gisela Casafús.

Después de permanecer casi un mes detenido, hace un par de semanas Llanes consiguió la excarcelación previo pago de una fianza, lo que motivó a los familiares de la víctima a realizar la manifestación frente a la plaza San Martín de Alem, encuentro que se repetirá varias veces más.

Alem: Pedirán justicia para Emanuel Zelmer y condena para el automovilista que lo mató