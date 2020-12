Leandro Desábato dejó de ser el técnico de Estudiantes de La Plata

miércoles 23 de diciembre de 2020 | 22:35hs.

Leandro Desábato, que este miércoles dirigió su último partido en Estudiantes de La Plata en la derrota por 2 a 1 ante Defensa y Justicia, duelo pendiente de la Copa de la Superliga, cargó contra el presidente Juan Sebastián Verón al explicar su salida del club.

El entrenador comunicó su decisión de renunciar antes del partido, molesto tras enterarse en los últimos días de las negociaciones iniciadas por el Pincha con Ricardo Zielinski, para que se hiciera cargo del equipo a partir del próximo año.

“En Rosario, cuando terminó el partido (derrota por 1 a 0), entró Verón y nos dio fuerzas para seguir. Después me entero que habían hablado con otro DT. Eso afecta a la persona, a lo humano”, explicó el DT de 41 años durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Las formas no me gustaron. Si hoy estoy acá es por respeto a la institución”.

Desábato comenzó su carrera como técnico en la Reserva de Estudiantes con buen suceso y fue el reemplazante de Gabriel Milito tras su renuncia, cuando quedó eliminado con Laferrere por penales en la Copa Argentina. Su debut fue el 9 de marzo ante Racing, partido que perdió por 2 a 1 y luego de algunos entrenamientos todo se suspendió por la pandemia.

El 11 de agosto se volvió a entrenar de una manera segmentada, previamente Gastón Fernández anunció su retiro, Marcos Rojo se tuvo que volver a Inglaterra y Javier Mascherano en el medio de la competencia dejó la práctica activa del fútbol. Además Nahuel Estévez fue transferido al fútbol italiano y por distintos motivos se desvincularon Facundo Sánchez y Jonathan Schunke, dos habituales titulares.

“Habíamos pensado en un equipo con Rojo, la Gata, Mascherano y otros jugadores. Después de la pandemia no quedó nada”, explicó el Chavo.

Este ciclo no cuenta con triunfos, mientras acumuló tres empates y seis derrotas. Así, igualó la peor racha negativa que tenía el club de 14 partidos sin ganar que databa de 1956 y además estuvo siete encuentros sin convertir, la sequía más prolongada en la historia del club, que se quebró con un cabezazo del tucumano Díaz ante Racing después 697 minutos sin goles a favor.

Quatrocchi interino, hasta la llegada de Zielinski

Pablo Quatrocchi asumirá como entrenador interino hasta que termine la Copa Diego Armando Maradona. Luego de ello, de no surgir ningún imprevisto, será Ricardo Zielinski quien se ponga el buzo de DT de Estudiantes.