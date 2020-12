Alem: Pedirán justicia para Emanuel Zelmer y condena para el automovilista que lo mató

miércoles 23 de diciembre de 2020 | 14:53hs.

El sábado 14 de noviembre Aníbal Emanuel Zelmer (30) manejaba una moto Honda 125 por la avenida Rivadavia de Leandro N. Alem y cuando el semáforo lo habilitó e intentó ingresar al tramo urbanizado de la ruta provincial 4 fue atropellado por Horacio Llanes (42), quien al mando de una camioneta VW Amarok circulaba excedido de velocidad.

Según el testimonio de los familiares de la víctima, reforzados por testigos presenciales, circulaba a 160 kilómetros por hora cuando cruzó el semáforo en rojo y se llevó por delante al motociclista, que murió camino al hospital.

Incluso dos de esos testigos tuvieron que perseguir al sujeto porque intentó darse a la fuga, dejando tirado a Zelmer, lo que finalmente no ocurrió aunque fue alcanzado cerca de la ruta nacional 14.

Los dos hombres que lo acompañaron si, lograron profugarse, aunque están identificados y serán citados a declarar como testigos.

Las pericias confirmaron que Llanes manejaba alcoholizado aunque eso no fue informado oficialmente pero forma parte del expediente por homicidio culposo agravado en accidente de tránsito que lleva adelante la titular del Juzgado de Instrucción Penal Cinco, Selva Raquel Zuetta y la fiscal María Gisela Casafús.

Pedido de Justicia

Hace un par de semanas Llanes consiguió la excarcelación previo pago de una fianza, lo que motivó a los familiares de Zelmer a realizar esta noche, a las 20:30, una manifestación frente a la plaza San Martín de Alem.

"La idea es pedir que la causa no se congele, porque el asesino está libre y va a pasar hasta las fiestas con su familia, hasta puede conducir libremente. Estaba alcoholizado cuando hizo lo que hizo, es un peligro", dijo Aldana Zelmer, prima de Emanuel, a El Territorio.

En esa línea añadió que "el punto no es ir en contra de lo que está haciendo la justicia, sino manifestamos pacíficamente para que no se frene, que siga la causa como corresponde, para concientizar y pedir que se haga justicia lo más rápido posible, para que esta persona no siga haciendo lo que hizo"..

“Somos conscientes que nadie nos devuelve la vida de Emanuel, pero nadie merece morir así. Por esto, por su hijo, por todos los que lloramos su ausencia, hoy tenemos la responsabilidad de salir a las calles a gritar el nombre del asesino, con la esperanza de que se haga justicia”, expone un comunicado público que emitió la familia Zelmer.

Emanuel trabajaba en una carnicería. Tenía un hijo de 5 años y junto a su pareja estaban construyendo una casa propia.