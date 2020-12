Puerto Rico extiende horarios para bares, restaurantes y pubs

miércoles 23 de diciembre de 2020 | 11:52hs.

A través de la resolución 557 publicada ayer en Puerto Rico, locales gastronómicos, bares, restaurantes y pubs podrán trabajar hasta las 5 de la mañana durante los siete días de la semana.

“Nos encontramos en fases de mayor responsabilidad personal que institucional respecto de las medidas que se adopten en consonancia con las ya adoptadas, por lo que al acercarse las fechas de las fiestas de fin de año, y mientras rija la prohibición de apertura de lugares de reunión masiva de personas, existe la posibilidad de que se propaguen eventos fuera de los marcos legales vigentes y a fin de evitar posibles aglomeraciones de personas en lugares no controlados y sin protocolo autorizado, se adecuan los horarios de restaurantes, pubs y bares hasta las 5 de la mañana durante los siete días de la semana”, consigna la resolución.

En ese sentido, el asesor legal de la municipalidad de Puerto Rico, Nahuel Petuaud explicó en Radio Uno: “Estamos trabajando constantemente con esta cuestión de la pandemia que nos tiene de un lado para otro, la idea es que la gente no se disperse fuera de lo que la ley autoriza, que son 20 personas en lugares privados y hasta 100 personas en espacios públicos al aire libre, como por ejemplo una plaza. El resto de las actividades que tengan protocolos autorizados pueden seguir trabajando de manera normal, aprovechando ese protocolo particular y especial para esa actividad, en que pueden aglomerar un número mayor al de 20 personas en lugares privados, siempre y cuando se respete el distanciamiento y la salubridad del local, entonces es conveniente que la gente se aglomere gente en estos lugares, facilitando el control por parte del estado, un control más estricto , además lo de la extensión horaria de lunes a lunes lo trabajamos hace rato, a los fines de que la gente que sale evite los after, donde no tengamos un control o no estén dadas las condiciones adecuadas para el cumplimiento del protocolo sanitario”.