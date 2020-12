Entre celebraciones y despedidas

miércoles 23 de diciembre de 2020 | 1:57hs.

“Sin dudas es un gran logro, un premio para este género que dejó de ser un género y es una forma de vida”, consideró Diego Gutiérrez sobre la declaración del chamamé como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, sumó: “Es un premio al gran trabajo que se viene realizando desde los pioneros que arrancaron en las bailantas, en los rancheríos del interior del nordeste argentino y se fueron con todas las ilusiones y grandes sueños a Rosario y Buenos Aires en búsqueda de imponer el chamamé como un género importante dentro del folclore argentino”. Según Gutiérrrez así, el género “se sostuvo a lo largo del tiempo, con una historia realmente heroica que tuvo que pasar por momentos durísimos”.

Gutiérrez, nacido en Itá Ibaté, respira chamamé de chico, tal como contó. Consagrado Talento Argentino a los 23 años, ya de pequeño supo elegir a la música. Así lo relató él mismo, hace unos años, en la presentación de uno de sus últimos trabajos. Luego de ganar un juego de lotería en Itatí, Corrientes, llegó al premio. La opción era una bicicleta o un pianito. Eligió el pianito y como momento crucial, torció su destino.

En relación a un año fatídico para las artes, el joven músico destacó la noticia de la Unesco de posicionar al chamamé en lo más alto.

“Creo que es como mirar el cielo nublado y ver una estrella, porque en un año bastante complicado para todos, que al final del año tengamos esta noticia, para mí, que soy un trabajador del arte y que vengo del chamamé desde muy chico. Es para decir: que no está todo perdido”, entendió. “Es un punto de inflexión importante para esta música que fue marginada, maltratada con una historia increíble detrás con gente que ha soñado en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, Formosa, en Buenos Aires, en todo el territorio...con que el chamamé esté en este lugar donde está el tango. Es para celebrar”.

Por otra parte, además de lamentar profundamente la partida de su madre este año, Gutiérrez también se vio sorprendido por la muerte de Diego Armando Maradona, con quien compartió un verano en Paso de la Patria.

“Tocar para Diego Armando Maradona fue de lo más extraño. He tocado en escenarios importantes, en Cosquín, Jesús María, el Luna Park, uno como artista sueña con esos lugares...gané un reality cuando tenía 23 años, pero haber tocado para Maradona fue casi paranormal, porque el magnetismo que tenía Diego era muy grande”, contó el músico correntino.

En esa línea, a pesar de que mantenía contacto con sus allegados más estrechos y sabía de su deterioro físico, alegó que nadie esperaba este desenlace.

Al relatar cómo fue su encuentro con el crack del fútbol, detalló: “Fui un viernes a la noche de febrero de 2017, en plenos carnavales de Corrientes y terminé yendo todos los días hasta el martes porque me lo pidió él”.

“La anécdota principal fue que el domingo, estábamos en el patio de una casa del Paso y el secretario le avisa a Diego que tenía un llamado importante. ‘Fijate si podés atender, es Vladimir Putin’, le dijo y al toque paramos todos la oreja.Creo que necesitaba hablar por algo del mundial sub 20 que se hacía en Corea y Diego respondió: ‘decile a Putin que por favor no se enoje, pero que me llame el lunes porque estoy escuchando buen chamamé en la tierra de la Tota’. Esas fueron las palabras de él y todos nos miramos como dándonos cuenta de con quien estábamos”, precisó Gutiérrez sobre ese atípico finde largo de carnaval.

Por último, al referirse a la personalidad del 10, estimó: “Lo que pude apreciar es que Diego tenía la virtud de ser humilde con los humildes, no así con otra gente que trataba de prepotearlo. Con el humilde, era humilde, siempre miraba para abajo, para el que necesita, siempre fue ese el mensaje. Conmigo fue excelente, me trató de igual a igual, a mi hermano también, llevé a un chico de Ita Ibaté que no sabía que era un show para Maradona y hasta ahora me agradece por haberle cumplido un sueño, ya que en un momento de la noche se puso a hablar con él”, reflexionó. “No sé como explicarte, el magnetismo que tenía el tipo... no se movía ni una mosca cuando hablaba”, agregó.

“En estos días teníamos que encontrarnos en Esquina para una inauguración de una canchita que él donó junto a la Cruz Roja, pero nos sorprendió a todos, nunca esperábamos esto”, cerró el músico sobre su asiduo contacto con el 10.