Fallecieron dos pacientes internados en Iguazú con Covid-19

martes 22 de diciembre de 2020 | 7:43hs.

Dos hombres que estaban internados hace más de 15 días en terapia intensiva del hospital de Puerto Iguazú, fallecieron en las últimas horas.

Se trata de un hombre de 56 años que dejó de existir esta madrugada en el sector de terapia intensiva del hospital Marta Teodora Schwartz. El paciente presentaba neumonía bilateral y luego se supo que se trataba de Covid-19 tras los análisis practicados al ingreso. El hombre fue tratado con plasma, presentó mejorías, sin embargo volvió a recaer y falleció.

Por otra parte, el paciente grave, remisero de profesión, fue diagnosticado junto a su esposa con Covid-19 en el mes de noviembre, y segúin fuentes de Salud Pública los últimos testeos arrojaron resutlado negativo, por lo que se considera que ya había negativisado la enfermedad.

No obstante, estuvo internado en coma inducido las últimas dos semanas, fue tratado dos veces con plasma de convaleciente, sin embargo no presentó mejorías. Así, más allá de haber negativizado la enfermedad, las consecuencias que esta dejaron no fueron resistidas por el cuerpo de este paciente.

Sus familiares indicaron que en los últimos días sufrió dos infartos y que los médicos no le habían dado muchas esperanzas ya que sus pulmones ya no funcionaban. Finalmente esta mañana se conoció su deceso.

Ambos óbitos serán oficializados en el parte epidemiológico de este martes. De esta manera llegaría a 21 la cifra oficial de muertos por Covid-19 en la provincia desde que comenzó la pandemia.

Corresponsalía Puerto Iguazú