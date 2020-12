Juan Román Riquelme: “Si sos bueno, tenés que ganar la Copa Libertadores”

lunes 21 de diciembre de 2020 | 23:32hs.

Juan Román Riquelme, contundente a dos días de la revancha entre Boca y Racing: “Si sos bueno, tenés que ganar la Copa Libertadores”

“Es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca. Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo, pero si sos bueno tenés que ganar la Libertadores”, aseguró el ex futbolista del Xeneize durante una entrevista con el videojuego FIFA 21.

Y agregó: “En este país, la gente vive el fútbol de una manera muy especial. Y ganar la Copa Libertadores hizo que la gente me tenga mucho cariño. Yo no me siento un ídolo. Yo me siento un afortunado. Estaba en la cancha que quería, con la camiseta que quería. Soy feliz yo en ese lugar. Y, si me toca elegir, quisiera volver a vivir la misma vida”.

Riquelme ganó la competencia continental en tres oportunidades: 2000, 2001 y 2007, siempre con la camiseta del Xeneize. Con esta institución también conquistó cinco campeonatos locales, una Copa Argentina, una Recopa Sudamericana y la recordada Copa Intercontinental del año 2000, frente al poderoso Real Madrid.

El ex deportista devenido a dirigente explicó la importancia que tiene el fútbol en su vida. “Yo a la pelota le debo todo, no tengo otra cosa”, aseguró el hombre que también vistió las camisetas de Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors. Y concluyó: “Es el juego más lindo que conocí. Soñaba con ser futbolista, quería comprarle la casa a mi mamá. Nosotros no teníamos nada de nada: era comer, dormir y jugar. Yo soy muy agradecido del lugar donde nací”.