Biden se dio la primera dosis de la vacuna de Pfizer en una transmisión en vivo

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en un evento televisado como parte de una campaña para convencer a la población de que la inmunización es segura, con el país más afectado por el virus abrumado por su mayor pico de infecciones en lo que va de la pandemia.

LOOK: Biden receives the first dose of the Pfizer-BioNTech #Covid19 vaccine in Wilmington pic.twitter.com/3baQTJVSse