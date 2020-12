Todo lo que tenés que saber para proteger a tu perro de la pirotecnia

lunes 21 de diciembre de 2020 | 16:30hs.

Si bien cada vez son más los distritos que se adhieren a la normativa de prohibición de las pirotecnias, hay quienes aún continúan utilizando este método de celebración durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, provocando pánico e incluso la muerte a los perros que escuchan los estruendos.

Ante esta situación para los amantes de los perros, la médica veterinaria Cecilia Victoria Mantello, en diálogo con El Territorio, brindó una serie de recomendaciones para evitar que los perros entren en pánico o puedan sufrir un infarto durante la celebración.

“Tenemos que tratar que ellos estén en un lugar cómodo, tranquilo, oscuro, donde ellos puedan ocultarse” recomendó. Además, destacó la importancia de no utilizar sedantes, “porque ellos quedan inmovilizados pero siguen escuchando, es decir, no pueden demostrar el miedo que tienen y eso puede llegar a producir infartos”.

Como método de relajación, según explicó la profesional, sí se puede utilizar una pastillita que es tranquilizante pero trabaja con la parte de la aromaterapia, “pero eso siempre recomendado por un veterinario”, afirmó.

En el caso de no poder evitar que los perros sientan temor “es muy importante no estimularlo, dado que eso puede llevar a que tengan más miedo”, destacó Mantello.

Ante la pregunta de qué hacer cuando no estamos en casa, la profesional recomendó brindar un lugar oscuro tales como el baño, que generalmente es una habitación a prueba de sonidos, o en el cuarto donde habitualmente duerme con música fuerte pero tranquila”.

Finalmente, mencionó que no suele ser efectivo el uso de los algodones en los oídos de los canes como método para evitar que escuche los estruendos, dado que esto les molesta y puede durar poco tiempo allí. No obstante, en el caso de que el animal no le moleste podría servir de ayuda.