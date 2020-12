Informe de domingo: Encontrar el sentido de las fiestas en imágenes locales

domingo 20 de diciembre de 2020 | 16:56hs.

Más allá de todas las complicaciones que trajo la vida de aislamiento y la cuarentena en sí, un factor positivo fue el de redescubrirnos en el espacio que habitamos. La despensa de la esquina, los talentos del vecino, la plaza de en frente, el camping de la ciudad aledaña... Nos trajo de un sacudón a lo local, a valorar lo propio y cercano. En ese marco, para los emprendedores significó subir el escalafón y, a pesar de que las ferias estuvieron mucho tiempo suspendidas, el público encontró el tiempo de ubicarlos, conocerlos y apostar por su trabajo.



Daiana Jmilovski (24) hace cinco años que hace Monadas. Lejos de actuar en fiestas infantiles o sumergirse en locuras circenses, Monadas es su emprendimiento que comprende macetas pintadas a mano, adornos hechos en tela, móviles, cuadritos y cómo no, en esta época, uno de sus fuertes: arbolitos y objetos de Navidad.



La emprendedora egresó del Instituto Arnoldo Janssen como maestra mayor de obras e hizo materias de la carrera de diseño gráfico pero hoy se dedica ciento por ciento a su arte y el negocio se convirtió en su principal entrada económica.



Constantemente en búsqueda de nuevas ideas y reversionando las propias, Daiana suma innovación a 'la mesa navideña'. Angelitos de madera, con una ternura que traspasa la pintura, arbolitos personalizados con fotos y frases que elige el comprador, simpáticos colgantes de Papá Noel, velas con mensajes positivos, son algunas de las cosas que ofrece en su taller/showroom -que construyó especialmente durante la pandemia, junto a sus papás Nancy y Ángel- y en ferias como El Mercadito o la de Locas como tu madre, que se despliega hoy de 18 a 00 en la Bajada Vieja.



“El valor que le agrega un emprendedor a un regalo es el tiempo que le dedica y el cariño que le aporta”, entendió la joven.



Además, consideró que si bien cuando arrancó no había tanto movimiento de artistas vendedores, hoy las redes facilitan la comercialización y “hay posibilidad para todos”. “A la gente la veo más abierta a comprar a los emprendedores”, postuló. “Nosotros, por ejemplo, no estamos en una zona céntrica, pero tenemos clientes que vienen exclusivamente a buscar algo, se mueven porque les interesa”, sumó al tiempo que destacó que sus ventas se acrecentaron durante la cuarentena. La joven creadora pinta desde chica y, un poco impulsada por su mamá que es profe de manualidades, fue potenciando su talento hasta lograr una impronta personal que la destaca. Sus objetos tan atractivos como simples, finalmente transmiten afecto, signo elemental de la Navidad.

