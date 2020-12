Toca mirar para adentro

domingo 20 de diciembre de 2020 | 4:32hs.

Boca visita hoy a Independiente en un partido de la 2ª fecha de la zona Campeonato A, que será el primer clásico desde que comenzó la Copa Diego Maradona, mientras que River, ya clasificado a las semis de la Libertadores, jugará de visitante ante Huracán, en los duelos destacados de la jornada.



Para los xeneizes será una buena prueba para mejorar la versión deslucida que ofrecieron en la Copa Libertadores ante Racing y para el Rojo una buena ocasión para dejar atrás el sabor amargo que significó la eliminación de la Copa Sudamericana.



El encuentro se jugará a partir de las 19.20 en el estadio Libertadores de América, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports.



En el caso de Boca, que comenzó su participación en la segunda fase del torneo con un insípido empate ante Arsenal (1-1), asumirá el partido sin varios de sus mejores jugadores, debido a que el objetivo es pasar la eliminatoria de cuartos de final ante Racing, para eso deberá remontar el miércoles como local la derrota por 1-0 que sufrió durante la semana en el Cilindro de Avellaneda.



Miguel Ángel Russo incluirá como titulares a Mauro Zárate y Ramón Ábila para que sumen minutos, y adquieran mayor ritmo de juego luego de haber estado lesionados en los últimos meses.



En Independiente, el panorama no es mucho mejor. La derrota ante Lanús (3-1) en Avellaneda del jueves último que supuso la eliminación en los cuartos de final de la Sudamericana, desnudó varias falencias en el funcionamiento del equipo y el entrenador Lucas Pusineri es consciente que el clásico ante Boca representa una buena ocasión para recuperarse al menos en el torneo local, en el que debutó con una derrota 3-2 ante Huracán la semana pasada.



A no descuidarse

River, que viene de pasar a las semifinales de la Copa Libertadores, visita a Huracán sin los volantes Enzo Pérez (positivo en coronavirus) e Ignacio Fernández, con una lumbalgia, pero con la mayoría de sus jugadores titulares.



River y Huracán jugarán desde las 21.30, en el estadio Tomás A. Ducó de Parque Patricios, con el arbitraje de Germán Delfino y transmisión de TNT Sports.



El Globo sumó tres puntos en la primera fecha de la zona A luego de darle vuelta el partido a Independiente: perdía 2-0 y terminó ganando 3-2.



Si bien el gran objetivo del Millonario es la Libertadores, el conjunto de Gallardo no quiere descuidar el torneo local, por lo que ante Huracán jugará con mayoría de titulares.



Por su parte, Racing, que se dedicó a la Copa Libertadores y no le prestó demasiada atención al torneo doméstico, jugará en La Plata ante Estudiantes, que hace 13 partidos que no gana, en un encuentro de la 2° fecha de la zona Complementación B de la Copa Diego Maradona.



El encuentro se jugará desde las 19.20, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.



Racing asumirá el partido con varios suplentes, ya que el miércoles jugará el desquite ante Boca por la Libertadores en la Bombonera y eso a priori favorecería al Pincha para intentar ponerle fin a las dos sequías, las de no convertir y no vencer.



Además, Lanús será local ante Defensa y Justicia por la zona Complementación A, tras las clasificaciones de ambos a las semifinales de la Sudamericana, que lograron durante la semana.



El partido se jugará desde las 17.10, será televisado por Fox Sports y arbitrado por Fernando Espinoza.