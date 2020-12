Advierten la ilegalidad que está cometiendo la Policía en El Arco

domingo 20 de diciembre de 2020 | 4:28hs.

Crecen los cuestionamientos por los controles policiales montados en la zona de El Arco para notificar a los automovilistas que salen de la provincia sobre supuestas infracciones cometidas y que fueron tomadas por fotomultas a partir de radares fijos o móviles dentro de Misiones.



Rodrigo Bacigalupi, ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones, consideró que lo que están haciendo en El Arco no está contemplado en ninguna norma y por lo tanto es un exceso el retener a un conductor y su vehículo por presuntas infracciones de tránsito en la provincia.



De esta manera, quien además en su calidad de abogado es profesor de Derecho Constitucional, se sumó a los planteos que habían realizado tanto el recién designado presidente del Colegio de Abogados, Fernando Orbe, y el saliente titular de esa dependencia, Juan Manuel Fouce. En todos los casos, hay coincidencia en que los presuntos infractores deben ser notificados en su domicilio.



Qué se puede hacer

Ante la consulta de qué puede hacer el ciudadano, Bacigalupi detalló a El Territorio: “Primero, no existe norma alguna que habilite a la Policía ni a ningún poder del Estado nacional, provincial o municipal a retener a un transeúnte para notificar una infracción”.



“Consecuentemente, no hay obligación de detenerse para ser notificado de infracciones (artículo 19 de la Constitución Nacional)”.



Indicó que “en todo caso el órgano de aplicación correspondiente deberá remitir la infracción junto con la explicación del plazo para ejercer el derecho de defensa y el lugar donde presentar el descargo o asumir la sanción”.



En segundo término, el profesor en Derecho añadió: “Ante una detención de esta naturaleza hay que hacer saber a la autoridad que está violando el derecho constitucional a la libre circulación previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional (libre circulación por todo el territorio), los artículos 18 de la misma Constitución y 14 de la Constitución Provincial, que prohíben la detención arbitraria e ilegal de parte de toda autoridad”.



A su vez recordó que el incumplimiento de esta prohibición es sancionado por esta última norma provincial con la pérdida del empleo y las sanciones penales que correspondan.



“En consecuencia, nadie puede ser obligado a detenerse para ser notificado de una infracción”. Distinto es si accede voluntariamente.



Respecto de qué puede hacer el ciudadano si es forzado a notificarse, explicó que “debe hacer saber que dejará constancia en la misma acta de notificación de que ha sido detenido sin su autorización, contra su voluntad y que suscribe en disconformidad para que cese la detención arbitraria”.



A su vez, otro dato importante, según detalló Bacigalupi, es que “debe requerir copia del acta para poder defenderse al momento de producido el descargo o fotografía. Si no se le permite, debe concurrir a un abogado y hacer la correspondiente denuncia penal ante el juzgado en turno”.



En tanto, Orbe había recordado el pasado miércoles: “Tenemos el derecho a la libre circulación”, que por estos controles se ven vulnerados.



“Las notificaciones sobre las multas cometidas presuntamente por el infractor tienen que ser notificadas en el domicilio del presunto involucrado”, acotó.



Cómo sigue

La cuestión además es un tema a ser abordado en un encuentro de profesionales. Uno de los aspectos a ser debatido es sobre la denegación de licencia por falta de pago de las multas, por no presentar el certificado de libre deuda del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat), artículo 4° inciso q de la ley 26363.



Estos y otros temas íntimamente vinculados a la problemática serán tratados el próximo miércoles 23 en la sede del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones. En esa oportunidad, Orbe presentará el Instituto de Formación Profesional de Jóvenes Abogados, donde disertarán los abogados Gabriel Tula y Cristian Darío Leites, charla que será accesible para todos los profesionales de derecho de modo presencial y vía Webex.

Sólo coincidía la patente, pero no era su auto

Las polémicas fotomultas siguen generando denuncias de irregularidades en Misiones. Esta vez, el dueño de un Volkswagen Gol blanco recibió una multa sobre una supuesta infracción por cruzar semáforo en rojo. No sólo afirma que no incurrió en esa irregularidad, porque en ese momento se encontraba trabajando y tenía estacionado el auto en su domicilio laboral, sino que lo único que coincidía era el color del vehículo y patente. Observó que la patente era correcta pero no era su auto el que fue fotografiado. De esta manera, este vecino de Posadas concluyó que había alguna adulteración o que existía otro auto con la misma patente. De lo contrario, concluyó, alguien está modificando información. Dijo además que nunca estuvo cerca de Garupá, en la ruta 105, donde le aplicaron fotomultas.

ESCENARIO

Por Rodrigo Bacigalupi

“No me lo contó nadie, lo viví”



Llega un ciudadano a la provincia –Puesto Centinela–, detiene su automóvil, presenta el Certificado Covid negativo, le toman la temperatura, suscribe un acta de compromiso de 14 días de cuarentena (o lo hacía hasta hace poco) e inmediatamente es abordado por un integrante de la fuerza policial, quien le informa que ha constatado que el vehículo tiene multas impagas del sistema informático, sea por fotomultas o por radares instalados en distintos lugares de la provincia.

Por ello, le requiere que se acerque a un puesto improvisado -tipo carpa- donde hay otro policía sentado con una computadora y una impresora presto para imprimir el acta y requerir la firma de notificación de la multa. La impresora no funciona, y luego de pasados 30 minutos, el Policía, labra el acta en forma manuscrita, el ciudadano la firma y recién ahí se le otorga el permiso para seguir su camino. No me lo contó nadie.

Los retenes policiales instalados en distintos puntos de la Provincia, destinados al control sanitario de personas que ingresan o transitan por la Provincia, en razón de la situación de Pandemia, han sido aprovechados por la Policía de la Provincia (¿órgano de aplicación?), para la notificación compulsiva y, obligatoria de las actas automáticas de infracción generadas por radares y foto multas.