Las heladas y la sequía condicionaron el año en el sector agropecuario

El sector productivo pasó un año muy complicado, no sólo por la pandemia, sino –y principalmente- por otros factores que lo perjudicaron en mayor medida: la sequía, los incendios, el constante robo de yerba y ganado, las intrusiones, entre otros.



Los productores lamentaron los daños que ocasionó la falta de lluvias, dejando como resultado hectáreas de frutas más pequeñas, pérdidas de cosecha, etcétera.



Un ejemplo es el caso de San Pedro, donde las heladas, primero, y luego la sequía hicieron estragos en las plantaciones, tanto en yerba mate y tabaco como en maíz y hortalizas (Ver página 14).



No obstante, por otra parte, los productores valoraron como parte positiva del año los buenos precios de la yerba y la alta demanda que hubo en diferentes tipos de producción, que derivaron en un crecimiento.



Lácteos, ganadería, frutas de estación, piscicultura, son algunas de las áreas productivas que lograron traspasar las circunstancias y sacar lo mejor de un año atípico y sobre todo, dificultoso de principio a fin.



La diversidad en peligro

Colonia Aurora va camino a posicionarse como la Capital de la Diversidad Productiva de Misiones, y como tal, ostenta distintos tipos de producción que se cultivan en la zona. Sin embargo, este año distintos factores hicieron que esta variedad se vea reducida en gran medida.



Cristian Bobato, secretario de Agricultura del Municipio, indicó a El Territorio que debido al faltante de lluvias, se hizo mucho hincapié en lo que fue la recuperación de vertientes y en los reservorios de agua. “El problema afectó a todo tipo de cultivos, principalmente al tabaco que tuvo un rendimiento muy bajo este año por ese tema. Después en lo que respecta a maíz, se logró producir solamente la mitad de lo que se produjo el año pasado”, expresó.



En lo que refiere a las frutas, como el mamón y el ananá, el funcionario local determinó que hubo producción, pero en mucho menor medida. “En lo que es mamón bajó mucho el precio y entonces la gente no se animó a producir. Después en ananá hay bastante, hay un productor que tiene alrededor de 120 mil frutas para este año. No están en el tamaño que ellos pretendían sacar, pero están trabajando bien igual”, adujo.



Al mismo tiempo, aseveró que “tabaco y maíz muy mal, pero el que tiene ananá va a sacar algo, al menos un 60 por ciento de lo que se suele sacar”, mientras que las producciones para consumo propio, como batata, están saliendo, pero en tamaños reducidos.



Piscicultura

La piscicultura fue otra de las áreas que se vio complicada en un primer momento con la sequía, sobre todo aquellos productores que no tomaron las precauciones necesarias y construyeron sus estanques sin tener en cuenta las especificaciones técnicas necesarias para hacer frente a situaciones como estas.



Sobre esto se refirió Guillermo Faifer, director de Investigación y Desarrollo Pesquero de Misiones. Señaló que “si bien bajó el nivel de muchos tanques, aquellos productores que siguieron las pautas técnicas de caudal de agua de la vertiente no tuvieron problemas”.



Por eso, consideró menester prestar atención al asesoramiento que brinda el Ministerio del Agro al respecto.



En lo que refiere a comercialización, mencionó que en la temporada fuerte, que es en Semana Santa, se vio reducida la venta porque se daba inicio a la cuarentena obligatoria. “En algunos municipios directamente no permitieron que se hiciera la cosecha, sí hubo venta en Campo Viera, que tiene el frigorífico, y 25 de Mayo, que tienen una sala de faena y venta, además de otros lugares. Pero muy pocos pudieron comercializar de forma masiva”, recordó.



En ese contexto, el funcionario agregó que “esta gestión buscó estar más cerca del productor, darle asistencia técnica y por eso también pusimos en marcha un programa de desarrollo de la cadena de valor piscícola donde identificamos 15 productores de Campo Viera y otros 15 de 25 de Mayo, donde les damos los alevines juveniles y alimento balanceado, sobre el acompañamiento técnico para medir los diferentes parámetros que van apareciendo en el desarrollo de la actividad, como supervivencia, ganancia de peso diaria, que hasta ahora a nivel de productores no había”.



El pacú es la especie que más se produce en el país, seguida por las carpas y luego surubí y dorados, entre otros.



El crecimiento que tuvo el sector productivo en la provincia fue exponencial. “Cuando se inició esto en 2007, con el programa competitivo de la cadena de valor piscícola teníamos identificados a 240 productores y ahora son prácticamente 4.000 que están desarrollando la actividad en diferentes escalas en toda la provincia”, explicó Faifer. De esta forma –afirmó– se posiciona como la jurisdicción que más productores piscícolas tiene en todo el país.



Delitos

Uno de los condicionantes que dejaron mal parados al sector agrario fueron los delitos rurales. El robo de yerba y ganado y las usurpaciones de terrenos se sumaron a las inclemencias climáticas que transformaron al 2020 en un año de sobremanera complicado.



Cristian Klingbeil, dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), lamentó esta situación y resaltó que en referencia a los delitos, “a principio de año tuvimos reuniones y no pasó nada”.



“El Inym está haciendo más controles por el robo de yerba, pero el robo de animales también es un problema y no hay respuesta. La verdad que seguimos bastante desprotegidos”, dijo.



“En la yerba se pagó de buena forma y a buen precio, pero el resto estuvo complicado. El robo, la sequía, incendios, usurpaciones. Fue un año muy complejo, difícil en esos temas. Venimos mal con el té, no logramos un precio aceptable ni siquiera ahora con la seca que se cosecha sólo el 30% de lo que tendrá que ser para la época”, añadió.



Y puntualizó en que “se tuvo parches en algunos lugares con respecto al tema de los delitos, pero necesitamos penas más duras para los que se les agarra con cosas que no les corresponde”.



“La pandemia complicó al principio porque se bloquearon caminos, se complicaba incluso ir a ver cómo estaba tu chacra y rogamos que se regularice todo, por suerte se fue tranquilizando la cosa. Pero lo de los delitos requiere que el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia trabajen de diferente forma el tema. Tendría que haber penas que realmente le haga pensar dos veces antes de meterse en una chacra a robar”, concluyó.

Llegaron carnes económicas desde $349

Desde ayer, comercios de Misiones están ofreciendo cortes vacunos para parrilla con descuentos del 30%.



La oferta fue posible por un convenio entre la Secretaría de Comercio Interior y el Consorcio de Frigoríficos Exportadores (ABC) que suministran cortes de costilla, vacío y matambre. Según mostró ayer el Hipermercado Libertad, los cortes en promoción estuvieron exhibidos en freezers y con carteles que destacaban la particular promoción. Así el asado se ofrecía a $349 por kilo, el vacío a $459 y el matambre a $479.



Las ofertas también están presentes en sucursales de Walmart (Chango Más), Friar y supermercado Makro.Se apuntó que la mayoría de los cortes se ofrecen congelados, directamente traídos desde frigoríficos exportadores. Esta oferta rige hasta mañana, donde se espera por otro lado la promoción del gobierno provincial Ahora Carne especial para Fiestas.

