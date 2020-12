Por el calor habrá más picaduras de animales venenosos, alertan

domingo 20 de diciembre de 2020 | 4:07hs.

Si bien los casos de picaduras de animales venenosos se producen durante todo el año en la provincia de Misiones, es en la temporada de primavera y verano, donde las temperaturas son más cálidas, cuando ocurre la mayor cantidad de esos acontecimientos. “Los animales en esta época entran en una mayor actividad biológica porque se reproducen y eso está relacionado con las temperaturas cálidas”, explicó el doctor Roberto Stetson, jefe del programa de Animales Venenosos del Ministerio de Salud Pública, a El Territorio.



Teniendo en cuenta este hecho, el clima subtropical de la provincia y su variada fauna es que se deben pormenorizar los cuidados para evitar accidentes con serpientes, arañas, escorpiones, orugas, hormigas, abejas, avispas y otros.



En su vasta experiencia en este ámbito, Stetson lleva un registro de más de 20 años en el que se basó para determinar que por año se producen 230 casos de mordeduras de ofidios venenosos en la provincia. Mientras que en lo que refiere a picaduras de insectos hay más de 900 casos al año, aunque “no siempre se toman los registros” por lo que podrían ser más.



“Con los escorpiones también la información es fragmentada porque no sabemos de los casos que son atendidos en los sanatorios privados pero son más de 600 casos por año. Vale aclarar que escorpión y alacrán son exactamente lo mismo, son formas distintas de llamar al mismo bicho”, señaló Stetson.



El profesional indicó que los grupos de riesgo en estas situaciones son los menores de 3 años, los mayores de 70, así como las personas que son alérgicas, tienen problemas cardíacos o respiratorios. “Los accidentes se producen más a partir de los 4 años hasta los 50 con una mayor incidencia en los grupos etarios que va entre los 16 y los 45, que son los más productivos y se exponen más”, comentó.



Asimismo, sostuvo que los que requieren antídoto son los accidentes moderados a graves y dependiendo del caso se requerirán entre cinco y diez ampollas para tratarlo.



“Todas las arañas y los escorpiones (ambos arácnidos), son venenosos porque son cazadores, son predadores y ocupan su veneno para cazar. Ese veneno lo inoculan a su presa porque como no tienen mandíbula para masticar tiene una especie de jugo gástrico que digiere todas las vísceras de sus presas, hace como un caldo y ellos lo chupan como si fuera un caldo”, explicó y añadió que el acto del animal es una defensa cuando se siente amenazado, no un ataque al ser humano.



Animales domiciliados

En el caso de los escorpiones, Stetson destacó que están muy domiciliados y se adaptaron bien a todo tipo de infraestructura, “se reproducen en las cámaras sépticas y como hay cucarachas ahí ya tienen su alimento”, argumentó.



“Cuando hay una sobrepoblación de ejemplares y si hay muchas lluvias entran a los domicilios a través de las cañerías del desagüe y por eso es que aparecen en la bacha de la cocina, las bañeras, en las rejillas de los baños”, expresó.



En ese sentido, habló de la importancia de mantener las cañerías limpias de grasa y por la noche -puesto que son animales nocturnos-, tapar todos los orificios por los que puedan aparecer; así como revisar la ropa y los zapatos antes de ponérselos.



También aconsejó mantener los jardines y los patios libres de escombros y ladrillos, maderas, mantener el pasto bien corto y libre de hojarasca “porque eso no le gusta a las arañas ni a los escorpiones”.



Por otra parte, teniendo en cuenta la temporada estival en la que se hacen varias actividades al aire libre, se refirió a cuestiones a tener en cuenta para evitar las picaduras de abejas. “Cuando se come al aire libre hay que evitar los perfumes cítricos o florales porque eso atrae a las abejas que ya de por sí vienen por la transpiración, porque la tierra misionera es muy pobre en cloruro de sodio, que es un elemento fundamental para todo ser viviente y lo tiene nuestra transpiración”, aconsejó.



En esa misma línea, agregó: “Con los niños hay que tener cuidado cuando están tomando jugo de taparlo bien porque se meten y una picadura en la boca es molesta, se inflama bastante, a veces es difícil de poner un analgésico y se usan lociones refrescantes”.



Qué hacer

Stetson indicó que si la persona picada o mordida es un niño o una persona de riesgo se debe acudir inmediatamente al médico porque la reacción se produce con mayor rapidez que en cualquier otra.



Explicó que generalmente los accidentes con escorpiones suelen ser muy dolorosos y se extienden más allá del sitio de la picadura, por ejemplo, si picó en el pie se extiende el dolor hasta la rodilla.



“Los casos que indican gravedad son cuando la persona tiene problemas respiratorios, presión en el pecho, descompostura general, lagrimeo, sudoración fría y que se le inflame el área. Eso indica que tiene que tomar algún corticoide y antihistamínico que lo tiene que recetar el médico, no automedicarse”, finalizó.