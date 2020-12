“Quiero que los misioneros sigan viniendo, que se animen a venir”

domingo 20 de diciembre de 2020 | 3:59hs.

Diego Bernal (36) es un misionero oriundo de Garupá que hace nueve años partió rumbo a Brasil buscando una “mejor calidad de vida”, según expresó en diálogo con El Territorio. Luego de pasar varios años como empleado en una reconocida empresa de gaseosas en la ciudad de Posadas, Diego decidió hacer un cambio rotundo en su vida y viajó para trabajar en el sector turístico en la paradisíaca ciudad de Buzios, que se encuentra dentro del estado de Río de Janeiro y es uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos a lo largo de todo el año.



Al igual que en todas partes del mundo, el 2020 estuvo lleno de limitaciones debido a la pandemia de coronavirus y el sector del turismo fue uno de los más afectados, más aún en un país como Brasil, el segundo con más fallecidos por el Covid-19. Sin embargo, con la proximidad del verano y las fiestas de fin de año, Buzios se preparaba para recuperar un poco el terreno perdido en materia económica, pero el pasado jueves llegó una noticia que movilizó a toda la población y entre ellos estuvo el misionero Bernal.



“El 17 de diciembre nos enteramos de que iban a cerrar la ciudad y que volvía todo para atrás, a la fase 1. Eso significaba que nos íbamos a quedar sin turistas. Esa información que trascendió acerca de que les daban 72 horas a los turistas para abandonar la ciudad fue un teléfono descompuesto, en realidad no fue tan así”, explicó el misionero desde el vecino país.



“Un juez de Buzios sacó el decreto de volver todo para atrás porque informó que la municipalidad estaba incumpliendo con unos acuerdos sanitarios que se le habían pedido para esta época del año. La verdad que la noticia nos dejó helados, yo tenía turistas en la posada que se fueron, otros que estaban por venir me cancelaron porque se decía que se cerraba la ciudad. Perdimos mucha plata, imaginate lo que es arrancar así la temporada de verano”, profundizó Bernal sobre la situación que les tocó vivir durante la semana.



El joven misionero es propietario de la Pousada Kybalion en la ciudad de Buzios y además cuenta con un servicio de transfer privado (trasladan personas desde el aeropuerto de Río de Janeiro hasta Buzios) llamado Misiotransf.



Cuando trascendió la noticia de que iban a cerrar la ciudad, todo el pueblo se movilizó porque Buzios es, básicamente, una ciudad que vive casi pura y exclusivamente del turismo.



“Todo el pueblo se unió y salió a las calles a reclamar para que no se cierre la ciudad. Sabemos que la situación no es fácil, pero cerrarnos así nos iba a matar porque ya veníamos de estar siete meses cerrados. Hoy ya estamos trabajando normalmente y haciendo respetar las medidas”, aseguró.



En cuanto a la situación sanitaria que se vive en el lugar, el misionero contó que “en Buzios hay 25 muertos por Covid-19 y un poco más de 1.000 dieron positivo, de los cuales más de 800 ya se recuperaron. Esto fue un problema político, pero por suerte pudimos revertir la situación. Queremos que los turistas sepan que estamos trabajando normalmente y personalmente quiero que los misioneros sigan viniendo, que se animen a venir porque los estamos esperando”, dijo.



El conflicto

El juez segundo civil de Buzios, Raphael Baddini de Queiroz Campos, había determinado que sólo los residentes y los trabajadores de servicios esenciales pudieran pasar por las barreras sanitarias montadas en las dos únicas vía de acceso al municipio ante “la necesidad de un aislamiento social completo”.



También había prohibido a los hoteles aceptar nuevos huéspedes, ante el “riesgo muy alto” de que el aumento de los casos de coronavirus provoque un colapso en el sistema sanitario municipal.



La Alcaldía presentó un recurso contra la sentencia ante el tribunal de segunda instancia por considerar que la medida no sólo extrapola la competencia de la Justicia sino por los daños económicos que podría generar.



En su sentencia dada a conocer el pasado viernes, Tavares atendió la petición de la Alcaldía y justificó su decisión en el “manifiesto interés público” y en la “grave lesión al orden y a la economía pública que la sentencia impugnada podía causar”.



El magistrado alegó que la Alcaldía presentó un plan para combatir la pandemia sin necesidad de medidas extremas pese al aumento del número de casos, así como un plan para recuperar el turismo, que sufrió una fuerte retracción en los últimos meses.



Plan de vacunación

El gobierno brasileño presentó el pasado miércoles las líneas maestras de su futuro plan de vacunación contra la Covid-19, que prevé inmunizar a los 210 millones de habitantes en unos 16 meses, pero aún no fija una fecha de inicio del proceso.



El Ministerio de Salud también confirmó que, en caso de que la Anvisa autorice el uso de emergencia de alguna vacuna, aún sin que se haya completado todo el proceso de registro, las personas que decidan aplicársela deberán suscribir un documento en el que asumirán los riesgos que pueda implicar.

Buzios, la Saint-Tropez brasileña

Buzios, una península de 8 kilómetros de extensión en el litoral norte del estado de Río de Janeiro, es un importante centro de veraneo para los brasileños, pero también para miles de extranjeros. Tiene 23 playas paradisíacas, la mitad de ellas bañadas por corrientes marítimas procedentes del Ecuador y la otra mitad por las corrientes del Polo Sur.



La ciudad, que ganó fama internacional tras una visita de la actriz francesa Brigitte Bardot en 1964 y considerada la Saint-Tropez brasileña, tiene su principal temporada turística precisamente entre diciembre y febrero, con la llegada del verano.