Belleza natural y el pesebre más grande, para disfrutar en Formosa

Dicen que Formosa esconde secretos a cada paso. Y es que su paisaje, su fauna, su flora y la gran cantidad de actividades que puede descubrir el visitante no es posible resumirlos en una breve reseña. Así también lo ve Nancy Cañete, que, en diálogo con El Territorio, describió a la ciudad en donde vive como una “llanura. Y se denomina hermosa por la diversidad de especies arbóreas autóctonas, destacándose la presencia de lapachos en los colores rosado, amarillo y lila. Estos adornan las distintas plazas como la San Martín, la Temática y el Paraíso de los Niños”.



Para llegar a Formosa desde Misiones para Formosa hay que hacerlo por la ruta 11 al acceso sur y uno de los principales indicadores es que desde Chaco “se observa la diferencia del color de la tierra, que deja de ser roja para pasar a ser gris”, remarcó la formoseña, que dijo además que lo primero con lo que se encuentra el turista es “la Cruz del Norte, que en estas fechas cuenta también con uno de los pesebres más grandes de América Latina”.



Para conocer la ciudad, o por qué no varias localidades de la provincia, es necesario más que un solo día. Pero dónde quedarse no es una preocupación mayor, porque hay hoteles de dos a cinco estrellas, moteles, algunos ubicados en zonas alrededor de la terminal, y el hotel de turismo que se ubica en la zona cercana a la costanera, donde se puede disfrutar de una hermosa vista.



La fotografía y el avistamiento de aves son dos de las actividades que nadie puede dejar de realizar cuando llega a estas tierras, debido a la gran cantidad de especies nativas.



Por el nivel de lluvias Formosa puede dividirse en dos, desde la mitad del departamento Patiño hasta la capital, es decir al este se observan mayor cantidades de lluvias por año, por lo que la vegetación es más abundante y los árboles poseen mayor presencia, en época de verano se observan guayabas y mangos en gran cantidad muy apreciados por los turistas. “Es en esta zona de mayor humedad en la que se encuentra el Bañado la Estrella, que alberga una cantidad importante de flora y fauna y se ha constituido como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Desde la mitad del departamento Patiño para el oeste las lluvias son menos y la presencia de árboles es menor, destacándose aquellos de maderas más duras como los quebrachos”, explicó Cañete.



Además de tener el pesebre más grande de América Latina, reservas naturales, e invitar al avistamiento de aves, en la provincia se puede realizar turismo cultural visitando a los pueblos originarios, safaris fotográficos y turismo aventura.



Nancy comentó además que hay algunos alimentos preferidos en la zona y, como en Misiones, la sopa paraguaya y los platos de peces autóctonos (surubí a la pizza, pacú, las milanesas de surubí, empanadas de surubi, de charque) se llevan todos los aplausos. Tampoco el misionero se sentirá tan lejos de la provincia a la hora de la merienda, porque la chipa cuerito, conocida también como torta frita, el mbejú simple o relleno de jamón y queso y la chipa, también están a la orden del día. El borí borí también tiene su lugar, como muchos otros platos que son degustables en la feria gastronómica Formosa Da Gusto.



Si no estuviéramos en pandemia, las actividades serían muchas: “En estas épocas el formoseño disfruta de largos paseos de caminata por las diferentes plazas que ofrece la ciudad y por la hermosa costanera que posee desde el 8 de diciembre el encendido lumínico denominado Formosa Brilla”.



“La pesca es una actividad muy practicada por aficionados, turistas y expertos ya que poseemos lo ríos Paraguay y Bermejo con variadas especies de peces”, dijo Cañete, que enumeró muchísimos atractivos y recorridos para realizar. Qué hacer primero y qué lugar elegir disfrutar es una decisión difícil de tomar en Formosa.

Cómo es la Navidad en diferentes partes del mundo

El árbol de Navidad, sin duda es uno de los elementos más importantes de esta festividad, en el que millones de familias y en todo el mundo se coloca este tradicional arbolito para celebrar las fiestas navideñas y en él podemos expresar nuestra creatividad a la hora de decorarlo. Hay muchos lugares en el mundo que han sorprendido con la bella decoración en sus pinos.



Galerías Lafayette en París

Se encuentra en la tienda departamental más popular de Francia; Galerías Lafayette, un pino con 20 metros de alto y de una difícil creación con temática de relojería, que fue creado y diseñado por la relojería suiza Swatch, en el que incluyeron colores azul, morado y dorado. Todos los habitantes y turistas quedaron impresionados con la colocación del pino.



Gubbio, Italia

Los residentes de Gubbio tienen la suerte de poder disfrutar de este gigantesco árbol de Navidad desde cualquier parte de la ciudad. Situado en el Monte Ignino, este precioso diseño tiene más de 650 metros de altura y entró en el libro de los récord Guinness en 1991.



Río de Janeiro, Brasil

Río puede presumir del mayor árbol de Navidad del mundo, pues su pino mide alrededor de unos 82 metros de altura. Está construido sobre una plataforma en medio del lago Lagoa. Cada año, el árbol se decora de distintas maneras, y espectáculos de luces y fuegos artificiales iluminan el cielo durante estas fechas.



Centro Rockefeller, Nueva York

Este es uno de los árboles de Navidad más icónicos, pues lo hemos visto en varias películas, series y videos musicales. Durante los años en su inauguración han cantando importantes estrellas como Mariah Carey y Leona Lewis, entre otros. Este árbol pesa más de 10.800 kilogramos, está decorado con 45,000 luces LED y coronado con una estrella de cristal Swarovski de tres metros de ancho.



Taipei, Tailandia

La altura de este árbol realmente único, que fue construido con luces led, tiene unos 36 metros de altura. Un mes antes de la fecha navideña, hay un espectáculo de luces cada media hora después del atardecer.



Macarrones, Carolina del Norte



Este árbol fue especialmente horneado y construido por el equipo pastelero del hotel Ritz Carlton en Carolina del Norte, Estados Unidos. Es 100% comestible y para su elaboración fueron necesarias más de 8.000 piezas de macarrones franceses.