Presentarán un documental sobre los 70 años de Estudiantina

domingo 20 de diciembre de 2020 | 3:52hs.

La Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas presentará antes del final de año un documental homenaje a los 70 años de la Estudiantina, un proyecto que lleva como título Cuando se apagan los tambores, se enciende el recuerdo.



La iniciativa busca rescatar el gran valor cultural y educativo de la tradicional fiesta de los estudiantes secundarios, en un año en que el desfile debió suspenderse por la pandemia de coronavirus.



El audiovisual de 24 minutos fue producido por El Centésimo Mono con material de archivo, fotografías y filmaciones y también entrevistas a referentes de la fiesta de los estudiantes en estas siete décadas de historia.



El titular de Cultura, Benito del Puerto, en diálogo con El Territorio contó que aún están trabajando para definir la fecha y horario de proyección que será por canal de aire y redes sociales.



“Será en estos días, antes de fin de año, pensamos que será en esta semana. Sólo faltan detalles técnicos y además, estamos viendo cómo hacer la presentación del video, porque sería lindo hacer algo presencial con todo el protocolo de cuidado de la salud por supuesto. Pero en esta situación sanitaria tan cambiante, todavía no podemos definir eso”.



Relató además que a lo largo de estos meses, se hicieron varios intentos por realizar de alguna manera la Estudiantina, así fuera de manera virtual y sin público. “Los estudiantes tenían muchas ganas y nosotros desde Cultura también, pero Apes no pudo elegir sus autoridades y no se pudo avanzar”.



Indicó que “entonces salió esta idea de generar un material que haga un recorrido por la historia de la fiesta. Posadas cumplió 150 años y la Estudiantina tiene 70. Es la fiesta de todos los posadeños y tiene un gran valor cultural”.



Además detalló que la Estudiantina posadeña es una fiesta en la que convergen todas las artes en cada edición. “Tenemos la danza, la música, la plástica, la puesta en escena, la investigación histórica para generar contenido y personajes, es una fiesta completísima. Y con esta acción queremos reconocer el trabajo que hacen los estudiantes para la vigencia de esta celebración”.