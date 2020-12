Grimaldi larga segundo la Prefinal del Sudamericano de Karting de la Rotax

sábado 19 de diciembre de 2020 | 19:43hs.

El misionero Francesco Grimaldi cerró hoy otra buena jornada en el Sudamericano de Karting de la Rotax, que se realiza en el Kartódromo de la ciudad de Buenos Aires y fue segundo en las mangas clasificatorias.

El posadeño empezó el día con la clasificación y marcó 49s169/1000 para la mejor vuelta al trazado número 1 en sentido horario, de 1164 metros de extensión y quedó segundo a 067/1000 de Santiago Fabani, quien fue el mejor de la categoría Senior Max.

Luego el posadeño disputó las tres mangas clasificatorias y en todas luchó mano a mano con Fabani. En la primera manga intentó por afuera y no le alcanzó para pasar al puntero. Después de las 10 vueltas terminó a 500/1000 de Fabani. En la segundo buscó en cada vuelta pero no pudo y luego de 10 vueltas terminó segundo a 1s714/1000 y en la tercera hizo una buena largada pero no le alcanzó para pasarlo a Fabani, que otra vez cuidó bien la cuerda y nunca le dio oportunidad. Al final de las diez vueltas Grimaldi llegó segundo por tan solo 453/1000.

Por la sumatoria de puntos, el misionero estará largando mañana segundo en la Prefinal que se pondrá en marcha a las 10.55.

“Salió muy bien el día, arrancamos bien en los entrenamientos, en las mangas siempre estuvimos prendido en la punta. En la primera intente pero acá se hace muy difícil pasar por afuera porque no hay grip, pero estamos muy bien largamos segundo la prefinal que es casi una carrera de la que corremos habitualmente. La idea es hacer una buena Prefinal para largar adelante la final”, comentó el posadeño desde Buenos Aires.

“Quiero agradecer al equipo Zaffaroni Kart, por todo el trabajo realizado, nunca bajaron los brazos, a mi familia por el apoyo de siempre. Agradecer a mis auspiciantes que me siguen acompañando Multiservi, Avelli Automotores, Petrovalle, Excavaciones Pastori, Sur Rectificaciones, Canal 2, Noticias de la Calle y OMP Argentina”.

SENIOR MAX

Clasificación: 1. Fabani, Santiago (Arg) 49,102

1ª Manga: 1. Fabani, Santiago (Arg), 2. Grimaldi, Francesco (Arg), 3. Godino, Lautaro (Arg), 4. Bohdanowicz, Lucas (Arg), 5. Alonso, Bautista (Arg), 6. Montecinos, Enzo (Chi), 7. González, Fernando (Par), 8. Chorne, Ayrton (Arg), 9. Alvarez Castaño, Manuel (Arg), 10. Oldani, Federico (Arg), 11. Pereira, Joaquín (Arg), 12. Viglietti, Bruno (Arg), 13. Blanchard, Nicolás (Arg), Nc. Ale, Juan P. (Arg), Nc. Pontón, Francisco (Arg), Nc. Vasquez, Matías (Arg).

2ª Manga: 1. Fabani, Santiago (Arg), 2. Grimaldi, Francesco (Arg), 3. Chorne, Ayrton (Arg), 4. Godino, Lautaro (Arg), 5. Alonso, Bautista (Arg), 6. Bohdanowicz, Lucas (Arg), 7. Blanchard, Nicolás (Arg), 8. Vasquez, Matías (Arg), 9. Montecinos, Enzo (Chi), 10. Ale, Juan P. (Arg), 11. Alvarez Castaño, Manuel (Arg), 12. Pontón, Francisco (Arg), 13. Oldani, Federico (Arg), 14. Viglietti, Bruno (Arg), 15. Pereira, Joaquín (Arg), 16. González, Fernando (Par).

3ª Manga: 1. Fabani, Santiago (Arg), 2. Grimaldi, Francesco (Arg), 3. Chorne, Ayrton (Arg), 4. Bohdanowicz, Lucas (Arg), 5. Godino, Lautaro (Arg), 6. González, Fernando (Par), 7. Alonso, Bautista (Arg), 8. Vasquez, Matías (Arg), 9. Pontón, Francisco (Arg), 10. Blanchard, Nicolás (Arg), 11. Ale, Juan P. (Arg), 12. Pereira, Joaquín (Arg), 13. Oldani, Federico (Arg), 14. Alvarez Castaño, Manuel (Arg), 15. Montecinos, Enzo (Chi), 16. Viglietti, Bruno (Arg).

Sumatoria para la grilla de la Prefinal: 1. Fabani, Santiago (Arg), 2. Grimaldi, Francesco (Arg), 3. Godino, Lautaro (Arg), 4. Bohdanowicz, Lucas (Arg), 5. Chorne, Ayrton (Arg), 6. Alonso, Bautista (Arg), 7. González, Fernando (Par), 8. Blanchard, Nicolás (Arg), 9. Montecinos, Enzo (Chi), 10. Vasquez, Matías (Arg), 11. Alvarez Castaño, Manuel (Arg), 12. Ale, Juan P. (Arg), 13. Oldani, Federico (Arg), 14. Pontón, Francisco (Arg), 15. Pereira, Joaquín (Arg), 16. Viglietti, Bruno (Arg).

Horarios

Domingo

9.40: Warm Up

10.55: Prefinal a 16 vueltas

14.10: Final a 25 vueltas