Más de 20 aislados por contacto estrecho con los positivos de covid y extreman controles

viernes 18 de diciembre de 2020 | 22:22hs.

Luego de confirmarse los dos nuevos casos positivos de coronavirus en San Pedro, las autoridades sanitarias dieron continuidad con los protocolos establecidos a fin de establecer los contactos estrechos que mantuvieron contacto con los pacientes, un empleado municipal y su mujer.

Hasta el momento son 23 los aislados por precaución. Desde la alcaldía extreman, desde esta noche, junto a la fuerza policial, los controles a fin de que los protocolos se cumplan al pie de la letra.

Del total de los aislados, 6 son empleados de la municipalidad que compartían el mismo sector de trabajo con el paciente. Ninguno presenta algún síntoma. El empleado contagiado se desempeña en una de las áreas de mayor concurrencia y pese a que en la municipalidad se cumple el protocolo, donde una persona se encarga de la desinfección de manos de quien ingrese, el uso del barbijo y el distanciamiento social, el contagio ocurrió.

Hasta el momento no se logró establecer el nexo epidemiológico lo que genera preocupación entre los sampedrinos, mientras que el intendente aseguró que se extreman los controles a fin de que las actividades habilitadas se desarrollen con el cumplimiento de los protocolos, haciendo especial hincapié en los camping, supermercado y espacios de esparcimiento.

"Desde hoy vamos a controlar e intervenir en todo tipo de fiestas clandestinas, notamos un cierto relajamiento por parte de la población y si tendremos que retroceder en algún aspecto, lo haremos, al igual que clausurar los mercados y los camping que no estén cumpliendo con las normas vigentes, no podrán abrir. No podemos aflojar ahora somos empleados públicos y estamos expuestos a esto todo el tiempo" indicó a El Territorio, el intendente Miguel Dos Santos.

Además se realizará una desinfección en el edificio municipal y antes del lunes se conocerá si la municipalidad estará cerrada, hasta que se logre reorganizar el sector afectado.

Cabe mencionar que estos son los primeros positivos autóctonos. El hombre presenta pérdida del olfato y la mujer perdió el sentido del gusto. Se encuentran ambos en buen estado de salud cumpliendo con el aislamiento.