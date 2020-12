Al borde de la quiebra: empresas se reunieron para coordinar acciones para evitar cierres

miércoles 16 de diciembre de 2020 | 8:42hs.

Angustiados y ya sin esperanzas de buenas noticias, comerciantes de diferentes rubros, representantes de agrupaciones de taxistas, representantes de hoteles, agencias de viajes y empresas gastronómicas se reunieron ayer por la noche para coordinar acciones para exigir respuestas de parte del gobierno Provincial y Nacional respecto a la apertura del puente y las restricciones impuestas para la llegada del turismo nacional e internacional que es lo que mueve la economía local.

“Yo particularmente no quiero IFE, no quiero ATP, no quiero subsidios, quiero volver a trabajar, es angustiante no poder trabajar durante 9 meses, no ver turistas en Iguazú, locales cerrados, es angustiante. Esto es insostenible y detrás están los empleados con los que debemos cumplir y no sabemos cómo”, indicó Pablo Damico al iniciar la reunión.

Cada empresario tuvo la oportunidad de comentar la situación particular que vive y todos coincidieron en que no pueden esperar hasta marzo para la apertura del puente, ya que muchos ya han gastado todos sus ahorros y no lograran subsistir. “Se prevé una cierta cantidad de personas para la temporada, pero significa 40 habitaciones diarias, para dividirse en 150 emprendimientos hoteleros, es imposible subsistir”, indicaron.

Tras casi 2 horas de reunión, los empresarios resolvieron preparar un petitorio incluyendo todas las necesidades y unificarlo. Este petitorio se dará a conocer el próximo jueves en la siguiente reunión, además discutirían la posibilidad de una medida de fuerza. Invitarán a todas las asociaciones y cámaras a participar de la próxima reunión.