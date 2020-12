Detienen a un menor acusado de apuñalar de gravedad a un joven

miércoles 16 de diciembre de 2020 | 1:39hs.

Un joven de 21 años se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalado por un menor de edad que lo habría atacado sin mediar palabras, aunque las circunstancias del suceso son motivo de investigación.

El hecho se registró el lunes, alrededor de las 17, en una vivienda de calle Urutaú del barrio Sapucay de Oberá.

La víctima, identificada como Ángel Almoa (21), sufrió una herida cortopunzante con compromiso del bazo. Al respecto, desde el hospital Samic precisaron que el paciente fue intervenido quirúrgicamente y su estado es crítico.

En tanto, el agresor fue identificado como Julián M. (17), quien fue demorado y puesto a disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá.

Roxana Romero, madre de la víctima, se mostró angustiada por el cuadro del joven y reclamó que se investiguen las circunstancias del caso.

“Él se mudó hace tres semanas al barrio Sapucay y no tenía problemas con nadie. Por lo que sabemos el menor le atacó sin motivo, no entendemos por qué. Ahora lo único que le pido a Dios es que mi hijo mejore. Esperamos un milagro porque los médicos nos dicen que está muy delicado”, reconoció Romero.

Ayer, en diálogo con El Territorio en su domicilio de Villa Gunther, la mujer insistió con que el responsable “pague lo que hizo, que no salga mañana sólo porque es menor. Si tuvo el coraje para hincarle, que la Justicia no le perdone. Y que la gente que estaba con él diga la verdad”, en relación a familiares del sospechoso.

Según le comentó la concubina de su hijo, minutos antes del ataque Almoa estaba pintando el techo de su casa y habría sido increpado por el agresor, de quien era vecino, aunque la víctima habría subestimado sus verdaderas intenciones.

Entorno complicado

Rodeada de familiares que en la víspera se acercaron a acompañarla en el difícil trance, Romero comentó que “también comentan que una mujer le mandó al menor a hincarle a mi hijo, pero de eso no tenemos pruebas. Un rato antes el chico le dijo a mi hijo para pelear, pero él le dijo que no, que no tenía ningún problema con él”.

En tanto, desde la Unidad Regional II indicaron que a media tarde del lunes fueron alertados sobre un incidente con un herido de arma blanca y al arribar al lugar constataron dicha situación, aunque el damnificado habría mencionado que los agredió “un desconocido”, versión que contrasta con los dichos de la familia.

Posteriormente dieron con el sospechoso, quien se hallaba en inmediaciones del lugar. Además, según la información oficial, se procedió a la incautación de un cuchillo tipo puñal que habría sido descartado por el menor en la huida.

Tras ser examinado por el médico policial, el adolescente quedó alojado en una dependencia a disposición del Juzgado Correccional y de Menores. Preventivamente, la causa que fue caratulada como tentativa de homicidio.

Por su parte, vecinos de la zona alertaron sobre el incremento de la comercialización y el consumo de drogas en el barrio, al tiempo que señalaron que el sospechoso tendría antecedentes de adicción y delitos contra la propiedad.

“Este chico siempre genera problemas, pero como es menor hace lo que quiere. Hay cada vez más drogas en el barrio y cada vez se empiezan a drogar desde más chicos. Duele ver nenes de 8, 10 años perdidos en la droga. Y esos chicos después salen y hacen macanas”, comentó un comerciante de avenida Perón.