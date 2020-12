Piden dejar de hacer autopsias en casos de suicidio o muerte natural en las aldeas Mbya

martes 15 de diciembre de 2020 | 17:59hs.

Ancianas y ancianos de la Nación Mbya Guaraní en Misiones evidencian su preocupación por lo que consideran un atropello a la religiosidad y cosmovisión de su pueblo milenario. Esta situación quedó plasmada en una nota que caciques entregarán mañana miércoles a la mañana en mesa de entrada de la Casa de Gobierno, en la plaza 9 de Julio de Posadas.

Hasta la capital provincial se movilizará un grupo de referentes guaraníes para hacer saber al gobernador Oscar Herrera Ahuad "las penas que estamos pasando", explicó a El Territorio el cacique mburuvicha Dalmacio Ramos-Karaí Tataendy- de Tekoá Ysyry de Colonia Delicia, Eldorado.

"El reclamo es por el respeto a las costumbres, la espiritualidad y los cuerpos de los muertos del pueblo Mbyá. Se entregará al Gobernador la nota firmada por 70 líderes de 57 comunidades mbya", relató Ramos.

Y contó que en el último tiempo "ante casos de suicidio y de muerte por enfermedad o causas naturales, los jueces autorizan autopsias sin consultar a las familias, vienen se llevan el cuerpo y lo mandan de vuelta y tampoco vienen a las comunidades a contar los resultados o sobre qué hicieron con nuestros fallecidos".

Ramos que es mburuvicha, porque es reconocido por su pueblo como un líder comunitario, visitó las aldeas para escuchar a los sabios y sabias mbya, que son las personas ancianas, de mucha autoridad para la tradición guaraní.

"Nosotros no decimos que en caso de muerte dudosa afuera de la comunidad no se haga autopsia. Somos muy respetuosos de las leyes, de los gobernantes, de las fuerzas de seguridad. Pero también como pueblo originario tenemos derecho de ser respetados en nuestras costumbres y creencias", dijo.

"Cuando una persona mbya fallece, en el Opy (templo) se hace una ceremonia, los opygua se comunican como ellos saben con la naturaleza, con Ñamandú, nuestro Dios. Que hace saber qué pasó con esa persona que murió, es como una autopsia pero sin tocar el cuerpo". Y continuó "para nosotros los guaraníes el cuerpo del ser querido que fallece es sagrado, y que se lo lleven y lo corten provoca mucho dolor. Un dolor sobre el dolor inmenso de la pérdida. Porque tampoco es posible hacer esta despedida en la forma en que debemos hacerla según la sabiduría mbya para asegurarnos de honrar a esa persona que fue en vida".

Indicó que el suicidio es una preocupación, sobre todo en algunas aldeas que han quedado sin monte, aunque aclaró que no tiene cifras o casos concretos.

"No es algo que pasa en mi comunidad, pero los ancianos me trasmitieron esta preocupación de que la pérdida del monte, la cuestión económica, la cuestión del territorio es algo que angustia. El mbya no puede vivir como mbya sin la selva. Y esto genera un desequilibrio porque sin el abrigo cuando hace frío o la sombra cuando hace calor de nuestra selva, sin la fuente de todos los recursos y alimentos, nosotros no podemos seguir, el ser mbya que nos enseñaron nuestros antepasados no puede seguir".

Ramos precisó que se pidió una audiencia con el Gobernador Oscar Herrera Ahuad pero que "todavía no tuvimos respuesta entonces vamos a llevar esta nota para que el Gobernador pueda saber lo que estamos pasando".