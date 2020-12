Amproe presentará un protocolo exclusivo para las Fiestas de Fin de Año

martes 15 de diciembre de 2020 | 11:35hs.

El 2020 será un año que marcó un antes y despues en forma de realización de eventos a nivel mundial.

Desde hace nueve meses que comenzó la pandemia los salones, proveedores y realizadores de eventos se encuentran en la espera de la aprobación de un protocolo para poder llevar a cabo festejos de manera segura.

No obstante, el panorama se vuelve aún más complejos y se encuentran entre la incertidumbre y las continuas fiestas clandestinas que se organizan en distintos puntos de la provincia.

"La gente está decidida a salir", dijo Gastón Jilek, presidente de Asociación Misionera de Proveedores y Realizadores de Eventos, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

"Es bastante compleja la situación porque tenemos un DNU que habilita reuniones de hasta 20 personas en espacios cerrados y hasta 100 en espacios abiertos pero ha sido mal transmitido y tiene una serie de restricciones. Los eventos están prohibidos y siguen siendo penados por el decreto, la complejidad es que no se ha sabido transmitir", dijo.

Además agregó que en el rubro no pueden haber eventos como se había hecho referencia de hasta cien personas en espacios abiertos y "después de hasta 20 personas es sólo con el vínculo familiar. En la primera etapa presentamos protocolos con modalidad tipo restó y en ese momento nos ocupamos, ahora nos preocupamos porque vemos que en cierta medida sigue la proliferación de fiestas clandestinas y hay lentitud de tomar medidas al respecto".

Fiestas de Fin de Año

"Va a ser muy dificil contener esta situación y ahora se vienen las fiestas y el calor incita a este tipo de reuniones. Dejando de lado eso, tenemos que defender los intereses del sector porque tenemos un pico de Covid que es cuando se tienen que establecer medidas y eso sería peor porque pasaríamos todo el verano sin ningún tipo de eventos", exclamó angustiado.

A continuación comentó que los días de Navidad y Año Nuevo son fechas muy duras y que con el DNU, "lo único que hemos logrado es profesionalizar la clandestinidad, hemos hecho denuncias por fiestas con 400 y 500 personas, cobran entradas, utilizan combis, tienen cantinas y eso realmente nos preocupa"

"Estamos trabajando en la parte de volver a ocuparnos de las formas de cómo contener la situación para un protocolo a ser presentado entre hoy y mañana para los días de las fiestas porque qué pasa si se restringe o hay una marcha atras", destacó.

También mencionó que en esta nueva normalidad la gente va a salir y "la gente tomó la decisión de salir y hacerlo, hay una gran cantidad de fiestas clandestinas y puede haber un colapso sanitario".

"Hemos soportado nueve meses sin poder trabajar y sería una falta de respeto para el sector y hoy vamos a presentar un protocolo específico para que no se cierre lo que está habilitado y en lo posible extender una hora más y hay que fomentar que sea en luggares abiertos para tratar de mitigar a que se terminen reuniendo a las escondidas y después no se sabe proque no hay registros y se perderá la trazabilidad de los casos", remarcó.

Jilek finalmente dijo que esperan que este nuevo protocolo sea aprobado para una determinada cantidad de personas, "es muy dificil de seguir pero estamos trabajando codo a codo con los ministros y autoridades de Salud Pública, estamos en diálogo constante pero lo que vemos es que hay una suerte de esperemos y ya no podemos sostenerlo".

"La clave es abordar el problema entre lo privado y lo público, es complejo el siempre estar en la especulación y esperar la evolución", concluyó.