Llega el Ahora Carne de Fiestas con descuentos de hasta el 40% en cortes

martes 15 de diciembre de 2020 | 11:23hs.

El gobierno de Misiones presentó este martes el programa Ahora Carne para las Fiestas, que busca llegar al 90 por ciento de las carnicerías de Misiones, con descuentos de un 40% para la carne vacuna y de un 25% para la carne de cerdo. Así lo anunciaron esta mañana el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, junto al ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el del Agro y la Producción Sebastián Oriozabala y varios empresarios del sector frigorífico de Misiones.

Se trata de un programa que estará vigente entre el 21 de diciembre y el 31 del mismo mes, ambos días inclusive, y que buscará aliviar el gasto en carnes del bolsillo del misionero. En busca de esto es que se decidió un sistema de subsidio directo, que permitirá que las carnicerías bajen directamente del proveedor la carne con el descuento incluido, para que de esa manera se traslade directamente al mostrador, evitando así los sistemas que dependen del uso de tarjetas de debito o crédito bancarias.

Es decir que será un sistema que asegurará el descuento para cualquier modalidad de pago. No obstante esto, en algunas carnicerías este beneficio se podrá sumar a otros programas, como el Ahora Carne Tradicional, que en determinados días de la semana permitirá sumar al descuento los reintegros de tarjetas bancarias, mejorando aún más el precio final del corte.

Esto tendrá validez en aquellos comercios que, a través de su frigorífico proveedor, adhieran a la medida. Frigoríficos que, deben estar instalados en la provincia de Misiones. Es decir que solo aquellas carnicerías que se abastecen de los proveedores locales tendrán este beneficio. Esto representaría el 90% de las carnicerías de la tierra colorada, según explicaron.

En cuanto a los tipos de corte, se informó que se incluirán absolutamente todos los que componen la media res, tanto de vaca como de cerdo.

“Hemos decidido hacer un aporte importante para la carne bovina y porcina que se faena en la provincia o que se trae de afuera pero se vende a través de frigoríficos de la provincia. Queremos llegar a los 77 municipios, a todos los comercios menores, medianos y mayores de la carne en la provincia”, explicó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en su presentación.

“Por eso vamos a subsidiar los cortes que corresponden a la media res, no focalizarnos en los tradicionales, si no que vamos a apuntar a todos los cortes que componen la media res. Y estimamos con los industriales que vamos a tener una disminución del precio en hasta un 40% en el mostrador para la venta al publico en la bovina y un 25% en la porcina”, explicó.

Sobre el control a los comercios para que cumplan con trasladar a los consumidores el descuento que le harán los proveedores indicó que “van a tener que exhibir en su plataforma de venta la calco del Ahora Carne Especial para las fiestas. Y nosotros vamos a poner en funcionamiento mecanismos de control riguroso, en conjunto con las municipalidades y los frigoríficos. Porque el no cumplimiento del programma, para quienes estén adheridos, serán plausibles de sanciones muy duras”.

Sobre el programa, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán indicó que “los minoristas, carnicerías, minimercados, supermercados deben, a través de su proveedor de carnes de Misiones, firmar un acuerdo de adhesión con el que se compromete a trasladar el precio al consumidor los descuentos. De esta manera, todos los comercios minoritas, al proveerse de los cortes de carnes para la semana de fiestas deberán hacer el descuento respecto de los precios vigentes esta semana”.

Sobre esto, el gobernador aclaró además que se controlarán los precios vigentes hoy, para luego constatar que los descuentos se realicen sobre esos valores. Sobre esto, el Gobernador aclaró que no se aceptarán “avivadas” y que se revisará que no haya aumentos indebidos de precio en los días previos, pensando en sacar mejor tajada de los descuentos. “Esto no está hecho para que el comerciante gane más dinero, está hecho para cubrir una necesidad de la gente”, afirmó Herrera.

En la misma línea se manifestó el titular del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala, quien afirmó que este “es un programa que prioriza a los misioneros.

Así, desde el 21 de diciembre deberían verse, en las carnicerías adheridas, las mejoras en los precios de los cortes en cuestión.