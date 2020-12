El médico con Covid-19 en Iguazú presenta mejorías pero continúa en terapia intensiva

martes 15 de diciembre de 2020 | 11:20hs.

El médico clínico desempeña sus tareas en los consultorios externos de atención a afiliados de PAMI que se encuentra internado en terapia hace ya una semana con ventilación mecánica nivel de saturación de oxigeno aceptable y ha presentado mejorías en las últimas 24 horas según informaron desde el hospital local en el último parte médico emitido esta mañana.

Además en terapia intensiva también se encuentra un paciente de sexo masculino que ingresó al nosocomio con un cuadro neumonía grave fue testeado y resultó con la enfermedad, desde el 4 de diciembre hasta la fecha está internado, fue tratado con plasma y presento mejorías el sábado pasado.

Actualmente el Ministerio de salud de Misiones informa que Iguazú solamente registra 10 casos de covid-19 positivos, sin embargo se registran más casos que no figuran en las estadísticas debido a que fueron diagnosticados con test rápidos practicados en laboratorios privados de la ciudad de las Cataratas no son contabilizados en las estadísticas de la cartera sanitaria por no tratarse de PCR.

Según pudo saber este medio algunos de los laboratorios privados llegan a registrar 5 casos positivos por día.

Con respecto a los pacientes diagnosticados con la enfermedad en laboratorios privados por test rápidos 4 de ellos son trabajadores de una empresa de turismo que fueron aislados, otros son trabajadores de SENASA, Migraciones, ANSES, empleados municipales y al menos 3 comercios están cerrados por casos positivos.