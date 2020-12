La dolorosa experiencia de Luisa Albinoni

lunes 14 de diciembre de 2020 | 23:47hs.

Un momento de profunda tristeza vivió Luisa Albinoni al contar que cuando tenía 19 años perdió un hijo. La humorista dijo que en la sala de partos los médicos le aseguraron que había nacido muerto, pero nunca le mostraron al bebé.

En la última participación del certamen, Luisa interpretó a la madre de su compañero y eso la hizo remover una historia de profundo dolor, que la llevó al desconsuelo y lo compartió.

“Eso nunca lo voy a superar”, dijo en Los Ángeles de la Mañana y agregó: “Siempre lo busqué. Mi marido era 25 años mayor que yo y tuve mis dudas, desconfié de él, pero tuve que seguir con mi vida”.

Por un instante, su permanente y contagiosa sonrisa se empañó con las lágrimas que le corrían por sus mejillas y continuó con el duro relato: “Mi nene nació cuando yo tenía apenas 19 años. Siempre me quedó la duda si murió o dónde está porque nunca lo vi”.

Consternada continuó con el duro relato: “Tuve problemas en el embarazo por mi factor sanguíneo. En ese momento no me explicaron bien las cosas”, y continuó: “Antes los conceptos eran otros. Para no sumar más sufrimiento, el marido se ocupaba de todo, pero siempre tuve la duda y pensé que podía estar vivo”, reveló angustiada.

Luisa agregó que hoy tendría 50 años y era un varón. “Siempre lo busqué”, agregó.

La querida actriz dijo también que después de esa dura experiencia perdió 2 embarazos y finalmente, cuando ella tenía 52 pudo adoptar a Verónica y realizó todo legalmente para evitar que a otra madre le suceda lo que a ella cuando era tan joven. Hoy feliz, con su presente, aseguró. “Este dolor fue un camino para encontrarla a ella”.