Intensifican medidas de prevención en San Javier ante casos de Covid-19

lunes 14 de diciembre de 2020 | 21:05hs.

Desde la Municipalidad de San Javier llaman a intensificar las medidas de prevención de Covid-19 frente a la situación local con numerosos casos activos que se están registrando en la localidad.

En la jornada de hoy el comité de crisis de San Javier se reunió para analizar entre todos los sectores la situación de la comunidad y el municipio realizó un llamado a toda la comunidad a reforzar los cuidados personales y familiares, a partir de la evolución de los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se observan en el municipio y se profundizaron las campañas de prevención de Covid-19 debido a las estadísticas de los últimos días, que indican casos activos en el municipio.

“Estamos atentos a cómo se van dando los casos. No quisiéramos tener que retroceder en las habilitaciones y actividades que fuimos permitiendo paulatinamente. Cuidarnos es una responsabilidad de toda nuestra comunidad y sería lamentable tener que retroceder y cerrar actividades por el comportamiento de unos pocos"expresó Edgardo Rivero, Secretario de Gobierno municipal a El Territorio.

Del Rivero se refirió además a como realizan el seguimiento diario sobre la situación e indicó "El Comité de Crisis de la ciudad evalúa diariamente todas las actividades sociales y destacaron que aquellos eventos musicales en bares, restaurantes y campings que no cumplan los protocolos vigentes no serán autorizados. Y se reforzarán los controles en clubes y complejos deportivos para que se respeten las medidas sanitarias establecidas. “_No queremos restringir actividades comerciales ni sociales, por eso no vamos a volver atrás con las habilitaciones, pero aquellas actividades que no cumplan con lo establecido se suspenderán, ya que observamos casos en que los organizadores de estos eventos no están cumpliendo con los protocolos exigidos. Además, es responsabilidad tanto de quienes lo organizan como de quienes participan de estos eventos y no cumplen con las normas establecidas. Cuidarnos hoy es fundamental para el futuro cercano" dijo el Secretario de Gobierno.

Con el objetivo de contener el impacto de la pandemia tanto en zonas urbanas como rurales, así como también preservar las actividades económicas y sociales que han sido habilitadas paulatinamente, desde el Comité de Crisis de la ciudad, se convoca a la comunidad en general a extremar las medidas de prevención y distanciamiento social. Cabe destacar que, desde el inicio de la cuarentena, desde la municipalidad se realiza una constante campaña de concientización para sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de las medidas de prevención.