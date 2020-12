Diego Maradona y Lionel Messi integran el mejor equipo de la historia: el Dream Team

lunes 14 de diciembre de 2020 | 18:45hs.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi integran el mejor equipo de la historia que anunció este lunes la revista France Football, que este 2020 no entregó el tradicional Balón de Oro de cada temporada y, en cambio, armó el Dream Team de todos los tiempos.

El Diego fue elegido como uno de los mejores mediocampistas ofensivos tras superar en la votación a jugadores como Roberto Baggio, Bobby Charlton, Alfredo Di Stéfano, Enzo Francescoli, Michel Platini, Sócrates, Francesco Totti, Zico y Zinedine Zidane, entre otros. La Pulga, por su parte, compitió como delantero por derecha y se impuso a George Best, Samuel Eto’o, Figo, Jairzinho, Garrincha y Arjen Robben.

El ruso Lev Yashin, conocido popularmente como la Araña Negra, se quedó con el puesto de arquero. La defensa quedó conformada por el brasileño Cafú, el alemán Franz Beckenbauer y el italiano Paolo Maldini.

El mediocampo se ubican el español Xavi Hernández y el alemán Lothar Matthaus y como ofensivos el brasileño Pelé y Maradona. Mientras que el tridente de ataque quedó compuesto por La Pulga, CR7 y “el Fenómeno” Ronaldo.

El equipo fue conformado por un jurado de 140 representantes de France Football de todo el mundo y fue anunciado por puestos por los canales oficiales de la tradicional publicación que también se encarga de entregar anualmente el Balón de Oro.

En redes sociales estalló el debate por la ausencia de varias leyendas del fútbol, entre ellas Roberto Carlos, Alfredo Di Stéfano, Ronaldinho, Johan Cruyff. Todos ellos, quedaron nominados para el equipo alternativo.

Por la pandemia, en 2020 no se entregó Balón de Oro

El Balón de Oro no fue atribuido en 2020 debido a “las circunstancias excepcionales” en las que se desarrolló la temporada de fútbol, según anunció a mediados de julia la revista organizadora del galardón, France Football.

“Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 porque no se dan las suficientes condiciones de igualdad”, informó en aquel entonces la prestigiosa revista.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni “a nivel estadístico ni de preparación”, ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

De esta manera, Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe, galardonados en 2019, no tuvieron sucesores este año.