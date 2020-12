Qué es el sistema llave en mano y en qué consiste

lunes 14 de diciembre de 2020 | 15:52hs.

Contratar un arquitecto, pensar en los planos, bajar los servicios, comprar los materiales, contratar los albañiles, controlar que todo salga bien y tratar de no morir en el intento, es una constante que se ve en todas las obras de construcción de viviendas familiares.

Pero qué pasa cuando una familia no puede pensar en otra cosa más que se sume a su trabajo diario y tampoco tienen tiempo de estar presente en la obra en todo momento; es allí cuando se vuelve casi necesaria la opción de construcción que algunas empresas ofrecen: llave en mano.

Como su nombre lo indica, la empresa constructora se encarga de absolutamente todo, y entrega la llave de la casa en mano del propietario, lista para ser habitada. Desde la empresa Construcción de Viviendas Familiares explicaron qué es el sistema Llave en mano: “Primero se hace un contrato de construcción y nos encargamos de hacer absolutamente todo. En el caso de una cabaña, nos encargamos de hacer la base, instalación de agua, energía eléctrica, red cloacal y demás”, indicaron, comentando además que el propietario puede intervenir en el modelo de su vivienda, siempre y cuando los cambios que quiera realizar no pongan en peligro la seguridad de la cabaña (en el caso de esta empresa en particular).

“Tenemos diseños preestablecidos, pero a pedido de los propietarios siempre hacemos modificaciones, porque a veces quieren galerías más grandes en el exterior, baños en suite, ventanales de otro tipo o hacer una habitación más grande. Estamos siempre abiertos a la modificación que el cliente nos pide, obviamente si no modifica la estructura de la cabaña en gran medida”.

Desde la empresa Villalonga comentaron que las empresas trabajan sobre dos ejes: “prototipos o viviendas personalizadas. La primera es un modelo pensado y diseñado por los arquitectos de las empresas para diferentes usos y el segundo caso son modelos que los estudios de arquitectura diseñan especialmente para un cliente puntual, el sistema llave en mano aplica perfectamente a los dos y el sistema de panelizado también, el limite es la imaginación de los proyectistas”.

Empezar desde cero

Las familias que cuentan con un terreno propio pero que esté totalmente vacío pueden sentir que los problemas abomban en un inicio, ya que para comenzar a construir se necesitan los servicios básicos, es decir, agua y energía.

“Bajar” cada uno de estos servicios tiene un costo y además algunas empresas proveedoras de la provincia, piden como requisito -para una nueva conexión- los planos de la vivienda, o de el paso de los cables o caños donde transitará el nuevo servicio.

“Nosotros particularmente tenemos grupos electrógenos y provisión de agua propia. Estos servicios los llevamos con tanque a la obra, es decir, hacemos la obra a pesar de que no hayan los servicios básicos, más que nada para no detener ni demorar la obra. Algunas empresas de servicio piden planos, en ese caso nosotros también se los entregamos al propietario y tiene un costo adicional a nuestros croquis de las viviendas. Se hace el plano y se aprueba por la municipalidad para que la persona pueda presentar frente a las empresas. También está el caso de que en algunos municipios no piden planos” expresaron desde Construcción de Viviendas Familiares.

Un sistema que se volvió muy popular es el wood frame, que desde la empresa Villalonga consideran muy útil para una familia que transita sus primeros pasos. “En el caso del wood frame o casas panelizadas, además se suma la rapidez , pensemos que una familia a punto de tener su primer hijo decide construir en el sexto mes de embarazo, al nacimiento del bebé su casa estará lista, en cambio con el sistema tradicional es muy probable que la casa esté terminada cuando el niño esté dando sus primeras patadas a la pelota”.

La gran mayoría de las empresas que trabajan con el sistema llave en mano propone un diseño que puede ser modificado por el cliente, según sus necesidades o intereses. También el propietario puede elegir o modificar detalles como la cerámica de los pisos, los colores, las aberturas y demás.

Una preocupación de los constructores es que el sistema llave en mano muchas veces es confundido con el de la construcción de casa prefabricadas, que no incluyen instalación de luz, base, baño, entre otras tantos elementos necesarios para comenzar a vivir, por eso recomiendan prestar atención antes de firmar un contrato.

“Es importante aclarar que con el sistema llave en mano la casa se entrega funcionando al 100 por ciento. No es llave en mano cuando el cliente tiene que hacer la base o cuando dicen que incluye instalaciones eléctricas, sanitarias y pintura y cuando el propietario llega se encuentra con una caja de luz, artefactos sanitarios en el living y una lata de pintura con un rodillo. Hay que preguntar y leer bien la letra chica. Las denuncias en Defensa al Consumidor son cada días más por que la gente en su buena fe o desconocimiento cae en manos de gente malintencionada”, explicaron desde Villalonga.

Así que si la familia está muy ocupada y no dispone de tiempo como para controlar la construcción de su obra, este sistema resulta beneficioso porque no se tiene que ocupar de nada, solamente de visitar la obra para poder ver como va quedando la casa que será para toda la vida.