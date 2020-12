Vecinos de Terciados Paraíso, disconformes con el servicio de internet móvil 

lunes 14 de diciembre de 2020 | 11:45hs.

Los pobladores de Terciados Paraíso se encuentran molestos con el pésimo servicio de internet móvil de Personal. Luego de tantos años de lucha y gestiones para lograr la instalación de la antena en el lugar, la misma no brinda los servicios necesarios pese al reiterado reclamo realizados a la empresa.

La antena fue instalada en la zona urbana de Terciados Paraíso a mediados de junio del corriente año, significando un gran logro para la zona, teniendo en cuenta lo necesario del servicio en época de pandemia, donde muchos de los trámites deben realizarse vía online. Sin embargo, el servicio que presta la antena, con tecnología 4g, es muy distinto a lo anunciado por la empresa en su momento.

Con esa antena, usuarios de hasta 80 kilómetros a la redonda contarían con internet móvil. De acuerdo a lo manifestado por los moradores, el servicio 4g es muy precario y no llega a cubrir la zona urbana, dejándolos sin conexión.

"Nos cansamos de llamar a la central, a atención al cliente, avisamos a los técnicos pero no vinieron a ver qué pasa que no funciona. Para nosotros es muy importante contar con el servicio, no todos pueden abonar internet inalambrico y cuando corta la luz nos quedamos incomunicados, es urgente que vengan a reparar la falla", indicó Juan Pereyra, presidente del Foro de Seguridad Vecinal.

Corresponsalía