Barcelona-PSG, el atrapante duelo de octavos de final de Champions

En Nyon, Suiza, la UEFA Champions League 2020-21 sorteó los emparejamientos de los octavos de final y al Barcelona de Lionel Messi le tocará enfrentar al PSG de Neymar.

El conjunto catalán accedió a esa instancia como segundo del grupo G, mientras que el equipo francés, finalista de la pasada edición del torneo, lo hizo tras adjudicarse el grupo H por diferencia de gol.

Los duelos de octavos de final comenzarán el 16 de febrero de 2021 y los desquites serán en marzo, rumbo a la gran final de Estambul.

Los emparejamientos de octavos de final serán los siguientes: Borussia Mönchengladbach (Alemania)-Manchester City (Inglaterra); Lazio (Italia)-Bayern Múnich (Alemania); Atlético de Madrid (España)-Chelsea (Inglaterra) y Leipzig (Alemania)-Liverpool (Inglaterra).

Porto (Portugal)-Juventus (Italia); Barcelona-París Saint Germain; Sevilla (España)-Borussia Dortmund (Alemania) y Atalanta (Italia)-Real Madrid (España).

