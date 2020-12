Bresiski: "Es catastrófico, un baldazo de agua fría a un trabajo del sector público y privado"

lunes 14 de diciembre de 2020 | 9:44hs.

Sergio Bresiski, titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), se mostró decepcionado por la decisión que tomó Nación respecto al tema de la zona aduanera especial para Misiones. Consideró “que refleja el desconocimiento que tiene el presidente Alberto Fernández respecto al país, es la falta de comprensión por parte de la centralidad política de la periferia”. Al mismo tiempo, expresó: “El presidente manifestó que es difícil reglamentar el pedido, pero lo que verdaderamente es difícil es que el empresario pague 172 impuestos”.

Luego, el titular de la CCIP enfatizó que “Misiones es una provincia periférica y que está alrededor de países con políticas impositivas diferentes que nos hacen sufrir, que nos resta competitividad y que, frente a eso, no termina posicionando al aparato productivo”.



Sostuvo que con esa decisión “si se abren las fronteras, volverán las filas de misioneros sobre los pasos internacionales para cruzar del otro lado, ya sea a Paraguay o Brasil, y lo que vamos a ver es la fuga de comerciantes, de industriales y empresarios que apuntarán a hacer sus inversiones en otros lugares, porque la política nacional terminó demostrando que no le interesa el aparato productivo. Es catastrófico, y un baldazo de agua fría a un trabajo que se hizo entre el sector público y privado durante seis meses, en medio de un escenario desconocido por la pandemia para lograr una medida así. Y cuando decidiste apostar todo, aparece un veto que deja sin posibilidades de acción. Esto ahora hará cambiar los objetivos y repensar todo. Es una falta de comprensión de la política nacional que desconoce lo que pasa por fuera de la centralidad política y sentimos que la política nacional va a contramano del aparato productivo”.



Bresiski destacó los esfuerzos del gobierno de la provincia para mantener al sistema productivo local, en medio de un contexto de incertidumbre.



Al ser consultado sobre los pasos a seguir, dijo: “Creo que hay que sentarse y debatir mucho, porque el artículo 10 de la Ley Pyme tiene muchas cuestiones que no cierran, y se aplica sólo a ciudades que están en un radio de 50 kilómetros de la frontera, lo que puede provocar asimetrías internas. Una posible reglamentación puede favorecer, pero al mismo tiempo hacer mucho daño”



Por último, remarcó: “En Buenos Aires no sienten el comercio fronterizo como lo vivimos nosotros y eso no se tuvo en consideración al momento de vetar la ley, porque terminaron hablando y haciendo desde una realidad, de la que se vive en Buenos Aires”.