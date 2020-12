lunes 14 de diciembre de 2020 | 1:27hs.

La palabra angustia suele ser un término que en algunas ocasiones los periodistas utilizan para resumir cierta mezcla de incertidumbre y tristeza que siente una persona ante la pérdida de algún ser querido. En el caso de Juan Carlos Stanechuk y su familia, esa palabra sobrevuela hace cinco años, desde la muerte de su hijo Daniel Elizandro, quien junto a otros 42 gendarmes falleció el 14 de diciembre de 2015 cuando un micro en donde viajaban integrantes del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional (GN) de Santiago del Estero desbarrancó sobre la ruta 34 y cayó al río Balboa, a unos 15 kilómetros de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera.

Si bien la investigación que busca establecer las causas del siniestro tuvo algunos avances, y más allá de una posible elevación a juicio en un corto plazo, la familia Stanechuk aún espera que las autoridades de la fuerza les brinden información sobre lo sucedido.

En diálogo con El Territorio, Juan Carlos recordó el momento que le tocó vivir junto a su esposa, Mirta Núñez, y sus hijos Alejandro y Jonathan. “Estamos cumpliendo cinco años de ese accidente que se llevó la vida de mi hijo y no podemos cerrar el círculo porque no sabemos qué pasó, qué ocasionó el accidente en forma cierta”, lamentó el entrevistado quien recordó que en el 2016, al cumplirse un año de la tragedia, junto a varios familiares de otras víctimas, pudo dialogar personalmente con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sobre aquella conversación comentó que la ex funcionaria nacional “me prometió que estaban haciendo todas las pericias y que pronto tendríamos novedades que determinen las causas del accidente, pero nunca más se contactaron con nosotros”.

Y añadió: “Tomamos la decisión como familia de tratar de no hablar más del tema, pero queremos saber qué pasó, no es justo que nunca más nos dijeran de lo ocurrido”.

Día de incertidumbre

Desde hace ya muchos años, Juan Carlos trabaja como periodista en FM América. Sobre la fatídica jornada relató: “comenzábamos nuestro programa radial dando la noticia de este accidente pero ni se me pasó por la cabeza que mi hijo podía estar ahí, porque la noche anterior nos habíamos comunicado por teléfono y él recién había llegado a Santiago del Estero, desde Córdoba, donde estaba en una capacitación así que le esperaban algunos días de descanso”.

Según el comunicador, alrededor de las 9 de la mañana “me llamó mi esposa y me dijo que estaba tratando de comunicarse con Dani (su hijo) y no respondía, fue la primer alerta así que me dirigí a la sección Alem de Gendarmería pero me dijeron que no tenían ninguna lista y que vuelva a la tarde”.

Luego añadió que ese mismo mediodía “me llama una prima que tenemos en Buenos Aires y me dice que en los canales de allá aparecía mi hijo como una de las víctimas, ahí la desesperación de toda la familia ya fue mayúscula y recién a las 17 me confirmó la Gendarmería de Alem y ya nos desmoronamos”.

Ante semejante información reconoció que todo se vino abajo y que no se podía creer lo que escuchaba. Y señaló que en se momento “sólo se me ocurría salir urgente para Santiago del Estero, me quería tomar un colectivo que salía a las 18, pero gracias a Dios, personas de mi trabajo y entorno, entre ellos Pablo Anderssen, me tranquilizaron y me hicieron razonar que ya no podía hacer nada y que era más importante estar al lado de mi gente, viendo cómo traer el cuerpo de mi hijo”.

También señaló que la llegada del féretro con el cuerpo de su hijo fue otra odisea: “Todavía no entendemos por qué nos hicieron esperar tanto, trajeron los cuerpos vía terrestre así que casi dos días después recién lo tuvimos en Alem para hacer sus exequias y poder sepultarlo”.

El accidente

En relación al contexto en el que dio el traslado de su hijo a Jujuy, Juan Carlos comentó que aquel 14 de diciembre de 2015, los 51 integrantes del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero viajaban hacia Jujuy como parte de un operativo debido a que “recién asumía Gerardo Morales en Jujuy y se esperaba una gran tensión social con saqueos a supermercados encabezados por Milagros Sala, así que apenas asumió este gobernador le pidió al ex presidente Mauricio Macri que envíes fuerzas federales”.

También añadió que su hijo podría no haber estado en ese traslado porque no le correspondía por haber llegado solo unas horas antes de Córdoba. Pero reconoció que Daniel Elizandro “murió en su ley, era un fanático de su profesión, en los servicios que había él nunca decía que no”.

Además de Daniel Stanechuk, otro dos gendarmes misionero fallecieron a causa del trágico siniestro vial. Se trata del posadeño Ignacio Nicolás Giménez, o “Cafú” como le decían sus amigos. Y Avelino Orlando Ortiz, joven oriundo de Bernardo de Irigoyen.

Procesados

En 2018, el fiscal Ricardo Toranzos pidió la elevación a juicio de la causa por la muerte de los 43 gendarmes. Toranzos tomó la decisión luego de que los Tribunales de Metán y Santiago del Estero se declararon incompetentes y la causa quedara a cargo del Juzgado Federal 1 de Salta. En el caso están imputados el comandante Juan Carlos Germán y el suboficial mayor Ricardo Villasanti. Las pericias arrojaron como causa del accidente el reventón del neumático delantero. Además se estableció que esa rueda era vieja. En 2017, la Cámara de Apelaciones salteña confirmó el procesamiento de los imputados y señaló que aunque la ruta estuviera en mal estado mayor era el deber de los imputados de no dejar salir un vehículo con un neumático en mal estado.