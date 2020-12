Se realizó una ‘Feria de Emprendedores’ en Jardín América

domingo 13 de diciembre de 2020 | 23:21hs.

Sin lugar a dudas la pandemia cambió la vida en el mundo, el coronavirus trajo grandes modificaciones en la cual muchas personas se tuvieron que reinsertar y otras modificar sus trabajos para poder tener sus ingresos en estos tiempos.

En la jornada de hoy en Jardín América se llevó a cabo una feria de emprendedores, en la cual participaron varios vecinos de la comunidad que ofrecían sus artículos y productos.

El evento consistía en dar a conocer todo aquello que realizan con mano propia, no hay algún elemento que se revende sino que cada jardinense reflejaba sus trabajos y sacrificio para salir adelante.



La Familia Ramírez se enfocó en el rubro de la cerámica, madera y dibujo. El señor es artesano y diseña lo que venden con cerámica y madera, en tanto su esposa es pintora y como buena pareja se unieron para realizar cada uno lo que sabe y vender sus productos. Contaron a su vez que son amantes de los ánimes y por eso decidieron llamar a su entendimiento La Cueva de Grinch.



El aburrimiento, el no poder salir de casa hizo también que saliera a la luz talentos o dones que estaban apagados, tal es el caso de la más joven de las emprendedoras Ana Quevedo, que a sus 14 años decidió vender en forma online por redes sociales pulseras, collares, cadenitas que ella misma realiza. Contó que lo hace por jobbie y se quiere hacer conocer ya que recién arranca.

Otras emprendedoras que recién dan sus primeros pasos es Dina Pedelhez, quién se dedica a la docencia y al no poder asistir a las aulas, para tomarse un descanso los fines de semanas de las clases virtuales hace 3 meses arrancó con manualidades de tela y vende al público también en Internet.



A su vez diseñadoras de ropa se unieron y exhibían sus prendas juntas, se trata de prendas customizadas dónde su creadora Guilleron Belén arrancó hace 6 meses, como los dos anteriores casos para matar el tiempo y de la mano juntar más plata arrancó con esta tarea. Su socia, Klauk Florencia se dedica a la venta desde 2015 y tiene su tienda Reinarte.



En tanto Griselda Knuppelholz contó que su rubro es el puntualismo, donde se trabaja mucho con el pulso y demanda gran cantidad de tiempo como ser un mandala grande lo cual le lleva dos semanas fácil de realización. Contó que le benefició la pandemia y vende más, hizo referencia a que la comunidad empezó a apostar mas en el trabajo local en estos momentos y favoreció el cierre de fronteras para que no compren en Paraguay.



Quién se dedica a la porcelana fría es Nacy Romero hace 5 años, coincidió también que le vino bien la pandemia y que en estos tiempos vende más, incluso reflejó que lleva sus artesanías a florerías para que puedan ser revendidas allí.



En tanto Gabriela Vázquez contó que se encargara de realizar a la confección por ejemplo de bolsos playeros o materos, también diseña indumentaria para personal de la Salud, guardapolvos para docentes y alumnos y contenta contó que tuvo mucha salida barbijos personalizados en estos tiempos, contó a su vez que se dedica a esto hace 10 años.



Para cerrar desde 1997 trabajan con madera la familia Castro, el señor contó que en ese año pasaba luego de su trabajo en Puerto Leoni (docencia) por un aserradero y agarraba todo lo que no utilizaban en cuanto a madera y así por jobbie empezó a crear cosas en ese rubro. Si esposa le ayuda con la venta, ambos residen en Jardín América y se mostraron felices porque en los últimos meses vendieron estantes para computadoras ya que los alumnos y docentes debían conectarse en forma virtual.



Todos los vecinos podían llegar hasta la calle Paraguay casi empalme con calle Brasil y observar todo aquello que ofrecían en esta feria que sin lugar a dudas vino bien, no solo para ofrecer sino también para hacerse conocer.