EEUU prepara la vacunación contra el coronavirus, que superó los 1,6 millones de muertos en el mundo

domingo 13 de diciembre de 2020 | 14:05hs.

Los lotes de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la Covid-19 estaban listos hoy para abandonar la planta de la empresa en Michigan de cara a una campaña de vacunación de millones de estadounidenses para frenar una pandemia que ya se cobró casi 300.000 muertos en el país.



Las dosis serán expedidas en cajas con nieve carbónica, que las mantendrá a -70 ºC, la temperatura necesaria para conservar el antídoto, informó la agencia de noticias AFP.



Con 1,1 millones de nuevos casos confirmados en los últimos cinco días, las infecciones se dispararon en Estados Unidos y superaron los 16 millones.



Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, pretende vacunar a 20 millones de personas este mes.



El general Gus Perna, que supervisa esta gran operación logística, indicó que la vacuna llegará a cientos de establecimientos, incluyendo hospitales y centros especializados, entre mañana y el miércoles, para la primera tanda de inyecciones, que prevé la vacunación de unos tres millones de personas.



Las autoridades sanitarias federales recomendaron que la vacunación empiece por los trabajadores médicos y las personas que vivan en residencias de ancianos, pero la decisión final corresponderá a los diferentes estados.



Estados Unidos se convirtió así en el sexto país en aprobar la vacuna de la alianza estadounidense-alemana, después de Reino Unido, Canadá, Barhéin, Arabia Saudita y México.



México aprobó la comercialización de la vacuna de Pfizer, cuya aplicación deberá comenzar a fines de diciembre, con un primer lote de 250.000 dosis para la administración del producto, en dos tiempos, a 125.000 personas.



Mientras Estados Unidos se prepara para la vacunación, Italia, con 64.036 decesos registrados, superó al Reino Unido como país más enlutado por la pandemia, donde de momento se contabilizaron 64.026.



Inmersa en la segunda ola desde hace unos meses, en Europa el rebrote no da tregua y se convirtió en el continente con más contagios nuevos durante esta última semana, con un promedio de 236.700 infecciones diarias.



"Estoy preocupado por las dos semanas de vacaciones de Navidad. Nos enfrentamos a una pandemia dramática [...], la batalla todavía no se ha ganado", advirtió el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza.



En tanto, Alemania, que en los últimos días batió récords de infecciones diarias (casi 30.000 el viernes y el sábado), mientras que el jueves pasado registró casi 600 muertos, decidió hoy cerrar todos los comercios no esenciales, las escuelas y los jardines de infantes hasta el 10 de enero.



"Estamos obligados a actuar y actuamos ahora", declaró la canciller, Angela Merkel, constatando "los muy numerosos decesos" y el "crecimiento exponencial" de infecciones, el mismo aumento que en Suiza.



Gregor Zünd, director del Hospital Universitario de Zúrich, reclamó hoy un "cierre nacional" que comporte la clausura de comercios, restaurantes, museos e instalaciones deportivas para poder atajar la pandemia que registra una media de 5.000 nuevos casos por día, convirtiendo a Suiza en uno de los países europeos con mayor tasa de contaminación.



Por otro lado, Corea del Sur, el país que fue señalado en otro tiempo como un modelo en la lucha contra la pandemia, registró hoy 1.030 nuevos casos, un récord por segundo día consecutivo en medio de la tercera ola.



La pandemia tampoco da tregua en Brasil, que superó el viernes la marca de las 180.000 muertes, en plena segunda ola.



El gigante sudamericano presenta una tasa de mortalidad en comparación con su población (85 por 100.000) idéntica a la de Francia.



China, donde apareció la epidemia hace un año, confinó una ciudad del norte y lanzó una gran campaña de tests en otra, ambas cercanas a la frontera rusa, tras la detección de un caso en cada una de ellas.



Rusia, en tanto, contabilizó hoy 28.080 nuevos contagios de coronavirus y 488 decesos durante la última jornada.



El acumulado de casos marcó un 1,1% mayor al de la jornada anterior, pero la cifra de decesos refleja una baja respecto de las mediciones anteriores, todas por encima de los 500.