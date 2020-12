Por el congelamiento de tarifa, grave situación en cooperativas eléctricas

domingo 13 de diciembre de 2020 | 3:00hs.

Las cooperativas eléctricas de Misiones van terminando un año complicado, no sólo por la pandemia del Covid-19, sino –y principalmente– por la sequía. Los incendios pusieron en alerta a las entidades que debieron salir rápidamente a arreglar los postes y cables quemados, tratando de evitar posibles tragedias.

Sin embargo, el balance del año sigue siendo positivo. Si bien, desde algunas de las cooperativas se contempló la situación, los vecinos mantuvieron el pago de facturas de manera regular dentro de lo posible.

Más allá de esto, el panorama económico sigue siendo complejo para las entidades, puesto que desde octubre del año pasado no hay incremento en la tarifa.

Por este motivo, mañana habrá una reunión entre los representantes de cooperativas y del gabinete provincial para ver de qué manera se puede ayudar a las entidades hasta que se disponga de un incremento.

No obstante, tanto desde las eléctricas como desde la Secretaría de Energía de la Provincia se trata de no bajar las inversiones, sobre todo en lo que respecta a líneas y potencias, teniendo en cuenta la alta demanda que se registra, sobre todo en la época estival misionera.

Es así que el secretario de Energía Paolo Quintana ponderó los trabajos que se están haciendo en potencia y generación, destacando la planta de energía fotovoltaica en Itaembé Guazú, primer paso para lograr el autoabastecimiento de energía alternativa.

Panorama complejo

En diálogo con El Territorio, Guido Weber, titular de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín, remarcó que en general, “fue un año regular, diferente a lo que pensábamos al principio del año. Se quedó muy atrás con la parte tarifaria, por lo que debemos hacer un arreglo en ese sentido para la subsistencia misma de las cooperativas”.

“La situación de la gente no es la mejor, pero es complejo para nosotros porque el último aumento tarifario fue el año pasado, y en relación a la inflación se perdió mucho dinero. Los gastos están dolarizados, todo aumentó y hay un problema complejo en este sentido”, manifestó.

Y añadió que “estamos en una escenario donde es necesario recuperar la tarifa. Si bien la Nación prevé un aumento el año que viene, tenemos que buscar la manera de que haya algún acompañamiento en estos meses hasta que se sepa cómo va a ser el aumento en los servicios públicos”.

De la misma manera, Federico Frank, presidente de la Cooperativa del Alto Uruguay, exclamó que “en facturación estuvo bastante bien porque por los planes nacionales, la gente cumplió con sus servicios. Lo que nos pega fuerte a todas las cooperativas es que no hay aumento tarifario. Comprendemos que la gente no puede tener un aumento ahora pero la cooperativa ha tenido un aumento de costos muy grande y los ingresos no subieron, eso perjudica a todas las cooperativas por igual”.

Adelantó que “en la reunión del lunes veremos qué camino seguir porque estamos todas las cooperativas en la misma y tampoco podemos pedir a los cuatro vientos aumento porque la gente también está complicada”, adujo.

En tanto, Alberto Romero, presidente de la Cooperativa de Energía de Eldorado Limitada (Ceel) coincidió en que “la verdad que fue un año atípico, que complicó no sólo a Eldorado sino a todo el mundo y nuestra cooperativa no es ajena. La realidad es que esta pandemia hizo que mucha gente haya perdido su fuente laboral y a nuestros asociados les ha ocurrido eso y lo sufrimos con la parte financiera”.

“Era un servicio esencial, teníamos la obligación de mantener los servicios a pesar de los problemas de deuda de nuestros asociados. Siempre tratamos de buscar alternativas y la mejor manera de que nuestros asociados puedan afrontar el costo de sus facturas, con planes de pago, pensando principalmente en la gente humilde, trabajadora, que perdió sus fuentes laborales y tiene que elegir entre comer o pagar sus servicios. La cooperativa en eso siempre está dispuesta a dialogar, entender, pero eso nos hizo tener vaivenes económicos importantes”, señaló Romero de la Ceel.

Al tiempo que determinó que “Gracias a Dios, el gobierno provincial también entendió esto y tuvimos un fluido diálogo con el Ejecutivo provincial y de la ciudad, a través de la Fecem, llevando nuestra inquietud al gobernador. Lo que pudimos, hicimos”.

En tanto, cierra un año “positivo pese a lo difícil que fue para todos” dijo Juan Carlos Jungengel, titular de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de Alem (Cela) que posee poco más de 19.000 conexiones en nueve municipios.

Desde la entidad valoraron el nuevo y moderno edificio propio inaugurado hace dos meses en Cerro Azul y la fuerte inversión del tendido nuevo más otras obras.

Jungengel añadió que ya los primeros días de diciembre “abonamos la factura de 35 millones de pesos a Emsa y vamos a cerrar el año con el pago al día de todos los proveedores y sin deudas de ningún tipo”. Respecto al personal de la cooperativa, dijo “pudimos comprar para equipar a todo el personal de acuerdo a su sector la indumentaria que necesitan, pagamos siempre en término los sueldos y jornales con todos los aumentos que tuvieron este año y tenemos la reserva hecha para el pago de los aguinaldos”.

Sequía e incendios

El fuego que arrasó con hectáreas de selva misionera semanas atrás también quemó decenas de postes de energía. Al respecto, Weber afirmó que este fue uno de los problemas que generó preocupación este año. “En muchos casos tuvimos problemas porque se fueron quemando zonas rurales con los incendios, y son zonas donde hay muchos postes de madera. Es dinero para la cooperativa y un momento incómodo para la sociedad. En general, fue un año muy intenso”, explicó.

Una de las zonas que mayor inconveniente tuvo en este sentido fue la que corresponde a la Cooperativa del Salto Uruguay, puesto que hubo lugares en las que se quedaron sin luz por incendios debajo de las líneas”.

“También hubo pérdidas de postes y cables, son cosas que se le van agregando, problemas que no deberíamos tener, porque ya que vamos a tener un verano complicado, se suma todo el calor, el viento y para colmo el fuego. Es una pérdida económica muy grande”, resaltó Frank.

Expectativas

Romero de la Ceel expuso que aún no tienen proyecciones certeras sobre lo que ocurrirá el año entrante, pero que se espera una mejora sustancial respecto a lo que fue el 2020. “El 2021 no tenemos un panorama todavía, es incierto. Si mejoran los ingresos de los asociados nosotros también. Tengo esperanzas de mejorar en la parte económica para hacer las inversiones necesarias”, dijo.

Y agregó: “Estamos muy complicados en el tema de inversiones, gracias al aporte provincial tenemos esta obra sobre el río Paraná con el tema aguas pero tenemos también el problema de la potencia y muchos trabajos por delante que tenemos que encarar y no tenemos todavía la proyección”.

En referencia a lo que será en principio la época de verano, la Cooperativa de Electricidad de Montecarlo ya empezó a prever la situación. Los días 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre pasados, las temperaturas cercanas a 40º hicieron que el consumo de energía supere la capacidad de la línea de 33 KV de Energía de Misiones que desde Eldorado abastece a todos los usuarios de la Cooperativa. En esos días se registraron cortes generales por sobrecarga de la línea y en otros días posteriores hubo que aliviar cargas desconectando líneas de distribución para evitar nuevos cortes generales.

Se tomaron varias acciones: por parte de Energía de Misiones fueron reemplazados los cables de la línea de 33 KV en el cruce del arroyo Piray Guazú, sobre ruta 12.

Obras para el transporte de energía en Alem

Para transportar la energía que se generará en Cerro Azul se realizará una fuerte inversión en un nuevo tendido eléctrico que una Alem con ese municipio. Respecto de esta nueva obra “se hacen con postes de hormigón que fabricamos nosotros mismos en nuestra fábrica, lo que nos permite abaratar los costos y con nuestro personal que es otro beneficio, en definitiva, estos 20 millones deberían ser mucho más si tuviéramos que contratar a terceros y comprar estos insumos”, indicaron desde la Cela de Alem.

Sólo Alem posee una demanda de 23 Kva hora divida en los tres segmentos que se mide la energía distribuidos entre casas de familia e industrias, número que año a año se va incrementando. Con la puesta en funcionamiento en pocos días más de la planta generadora por biomasa instalada en Cerro Azul, esta última localidad será prácticamente abastecida por esta planta y el sobrante de los más de 3 Kva que produciría sería destinada al resto de la red.

La Provincia apunta a la generación y autosustentabilidad alternativa

El secretario de Energía Paolo Quintana se refirió a las proyecciones que se tienen para el año entrante, tras un período complejo para el sector energético en general.

En comunicación con el programa televisivo de Meta Data, el programa político, del diario El Territorio aseveró que “estamos concluyendo un año complicado para todos, pero con oportunidades y proyecciones para el año entrante”.

“En 2021 vamos a incorporar en la Secretaría de Energía la ejecución de obras de infraestructura energética, es decir, obras tales como generación, transmisión y distribución de energía. En distribución y transmisión vamos a estar trabajando con el acompañamiento de las cooperativas eléctricas de la provincia y la empresa de energía provincial, siempre con el fin de mejorar y reforzar el sistema interconectado provincial”, puntualizó.

En ese marco, graficó: “En cuanto a generación de energía, hoy estamos ante un cambio de paradigma en el cual comenzamos con un primer paso este año con el comienzo de la construcción de nuestra planta solar fotovoltaica de Itaembé Guazú, saliendo de la clásica fórmula para apostar a una fórmula nueva basada en energía renovable”.

“En este sector tenemos un plan ambicioso donde ponemos como centro, la lucha contra el cambio climático y la transición energética como vector clave de la economía y de la sociedad para construir un futuro mejor”, recalcó.

Y aseveró: “Para que las energías renovables nos conduzcan al tan ansiado autoabastecimiento energético, este esfuerzo combinado va a significar para nuestra provincia una diversificación de la matriz energética, aumento de la potencia instalada en corto plazo, la expansión de las redes eléctricas y la mitigación al cambio climático”.

Recorrido

Quintana junto al ministro de Industria Luis Lichowski y el intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, visitaron ayer la planta de Bioenergía MM (Molino Matilde) SA.

Próxima a inaugurarse, la planta modelo generará 3 megavatios de energía eléctrica a partir de biomasa forestal que serán destinados a la red de la zona y aledaños. Se sitúa sobre la ruta nacional 14, y cuenta con una inversión de 16 millones de dólares.

Se estima que utilizará 50 mil toneladas por año de residuos forestales (raleos, chip y desechos forestales de los aserraderos de la zona), aportando al cuidado del medioambiente y a la industria circular.

Lichowski destacó que la cartera de industria tiene un papel importante en la puesta en funcionamiento en tanto habilitación industrial y control de caldera.

“Una planta modelo de este tipo es fundamental además para el desarrollo de la industria local. La posibilidad de inyectar energía a un parque o zona industrial se hace mucho más fácil con estas iniciativas privadas que sin dudada son para destacar”, indicó Lichowski.

Quintana resaltó la importancia de la planta y marcó que es el modelo a seguir en la provincia. Pequeñas plantas de generación propia que puedan abastecer su producción e inyectar al sistema provincial el excedente.

Quintana a su vez destacó que mientras el municipio de Cerro Azul consume 2 megas, la actual planta en funcionamiento generará 3 megas.