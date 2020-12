El Territorio presenta los diez candidatos nominados al Misionero del Año

domingo 13 de diciembre de 2020 | 6:21hs.

Desde hoy y hasta el próximo domingo 20 de diciembre, los lectores de El Territorio pueden votar a su candidato preferido como Misionero del Año entre los diez nominados que aquí se presentan. Para votar hace click acá.

El reconocimiento que otorga desde 2013 el decano de la prensa misionera pretende destacar a quien ha tenido un accionar gravitante en la provincia en el año. En esta octava edición, los diez nominados están a consideración del voto online en elterritorio.com.ar.

Al final del proceso, un jurado dará el veredicto sobre los tres candidatos más votados por los lectores, de los cuales surgirá el Misionero del Año.

La iniciativa de este medio es visibilizar la actitud y la labor de personas y organizaciones con compromiso social y voluntad de sumar su esfuerzo y trabajo en pos de un mundo mejor.

También se propone lograr un efecto inspirador, a través del conocimiento y la difusión de esas buenas acciones, ya que el reconocimiento destaca a la tarea, muchas veces silenciosa y comprometida de ciudadanos de este suelo que día a día dan lo mejor de sí para transformar su entorno.

Campanas

Un proyecto que anuncia el final de una batalla

‘Campanas por la Vida’, busca que el tratamiento del paciente oncológico sea mucho más ameno y amoroso. “Queremos que este largo y duro camino sea más feliz para todos los que tienen que pasar por una situación como esta”, contaron Viviana Núñez y Julio Ramírez al presentar su propuesta. Son los padres de Evan, un pequeño de 4 años que enfrenta una leucemia linfoblástica aguda e idearon ‘Campanas por la Vida, el Sonido de la Victoria'.

Así, cuando un niño logra su remisión, recorrerá los pasillos del sector oncológico del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro y hará sonar la campana para compartir la felicidad de quien finalizó el tratamiento y, a su vez, transmitir esperanza al resto de los pacientes que continúan luchando.

Diego Ojeda

"Quiero volver y dar respuesta al dengue"

Diego Sebastián Ojeda (35) es doctor en Virología Molecular y este año hizo un paréntesis en su investigación sobre dengue para buscar soluciones frente a la pandemia del coronavirus. Forma parte del Laboratorio de Virología Molecular que está a cargo de Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto Leloir, y su participación en el desarrollo de Covidar IgG, el primer test serológico argentino para Covid-19, fue clave. “Mi interés por la ciencia comenzó en el secundario, y por eso empecé a estudiar Genética gracias a que en Misiones hay universidad pública, porque en ese entonces no podía viajar a otro lado. Mi intención es volver a la provincia", alegó el joven oriundo de Puerto Rico.

Oscar López

En plena pandemia: unión en la trinchera

Oscar López (62) llegó a Misiones en 1983 para hacer su residencia y forjó una carrera respetable en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas. Entre otros hitos, fue impulsor, junto a la doctora Liliana Arce, del Servicio de Infectología del Pediátrico. Su vocación lo llevó a seguir trabajando desde el hospital en plena pandemia a pesar de ser personal de riesgo, poniendo siempre su vocación de médico por delante.

Agradecido y orgulloso por la nominación, instó “que podamos aprender de actitudes solidarias, entender que esto lo resolvemos entre todos y no peleando el uno con el otro. Uno espera unión porque hay gente que está sufriendo y se está muriendo”.

Equipo respirador

La ciencia y el ingenio dispuestos para ayudar

Con el apoyo de distintos organismos, Iván Riquelme, Marcos Lugo, Fernando Kraus, Gimena Carrara, Ricardo Petterson y Pablo Vera se autoconvocaron y trabajan para construir un asistente de ventilación mecánica automatizado que pueda ser utilizado en situaciones de emergencia. La iniciativa es desarrollar una adaptación al dispositivo automatizado para ventilación con bolsas autoinflables manuales, Ambu, basando el desarrollo en modelos de código abierto. El objetivo principal es que pueda ser usado más allá del Covid, en todas las situaciones críticas que se presenten y se requiera asistencia respiratoria pero no esté disponible un respirador automático.

Médicos en Jujuy

Médicos que exportaron su vocación frente al coronavirus

Roberto Velázquez (50), jefe de Terapia Intensiva del Hospital Samic Eldorado, y su colega Gastón Gómez Cuba (33), son dos médicos eldoradenses que partieron a Jujuy para brindar asistencia a enfermos de Covid-19, dado que el sistema sanitario de esa provincia comenzó a colapsar y el recurso humano no daba abasto para hacerle frente. Ambos destacaron que la solidaridad y empatía son pilares fundamentales de la profesión del médico y no dudaron en ir a asistir a una provincia hermana. “Mi idea era colaborar, no importa donde fuera, sino ayudar a esos colegas que estaban saturados, sin relevos, y por suerte Misiones estaba y está bien en cuanto a la situación epidemiológica”, señaló Gómez Cuba.

Luis Franco

Tras la recuperación, predisposición a colaborar

Luis Franco (27) se convirtió en candidato por su predisposición y su resiliencia. Trabajador de la empresa Río Uruguay, fue el primer paciente detectado con Covid en Iguazú y el segundo de toda la provincia tras mantener contacto estrecho con personas repatriadas en la frontera. Tras infectarse, contagió a su mamá pero siempre se mantuvo dispuesto a hablar del tema y colaborar con otros pacientes. Frente a la pandemia, el plasma de pacientes recuperados era necesario para tratar quienes estaban más graves y por eso lo donó todas las veces que pudo. “Fue difícil haber sido uno de los primeros y exponerme de esa forma, al principio fue doloroso, pero ahora muchos me escriben para saber qué esperar o cómo actuar”, contó.

Jóvenes al frente

Asistencia a adultos mayores en Eldorado

A los pocos días de iniciada la cuarentena, jóvenes de Eldorado se organizaron para ayudar a las personas mayores en los trámites y compras que debían hacer y no podían porque la emergencia sanitaria los posicionó en la línea de mayor riesgo.

Dos de ellos fueron Hugo Duarte y Gastón Acosta quienes organizaron una rutina diaria de ayuda a los adultos mayores en todo lo que necesitaban.

Al conocer la noticia de que estaban nominados al premio Misionero del Año, Hugo, expresó: “Es una gran alegría enterarme de eso. Nunca lo hice buscando algún reconocimiento, sino porque quería ayudar a quienes por ahí no la estaban pasando bien”.

Ferias Francas

Los valientes pioneros de un modelo nacional

Mariana Muller, Lucía Petri, Marina Santander de Peñalba, Eugenio Kasalaba, Ricardo Hoff, Jacinto Sosa y Carlos Pronick. Siete nombres que quedarán en el bronce de la historia de la feria franca de Oberá que fue fundada el 26 de agosto de 1995.

Ninguno imaginó que la iniciativa sería un éxito inmediato y que el modelo se extendería a toda la provincia y el país. Este año la feria franca de Oberá cumplió 25 años y los feriantes, además de celebrarlo con un acto adaptado a los protocolos, también fueron nominados al Misionero del Año. “Las mujeres fueron las que empujaron. El sector venía de una grave crisis tealera y yerbatera, entonces el hombre tenía vergüenza de volver a plantar lechuguita”, recordaron.

Escuela 613

Docentes que caminaron kilómetros para llevar la tarea

El ciclo lectivo 2020 tuvo un giro inesperado y las escuelas cerraron sus puertas para dar paso a la virtualidad. En ese contexto, la casa de muchos docentes se construyeron en aula virtual representando un enorme desafío para quienes enseñan en la ruralidad, que debieron caminar por una decena de kilómetros y realizar un esfuerzo enorme, imprimiendo y acercando a cada alumno el material educativo. Es el caso de la escuela de jornada completa 613 de Tobuna, a 33 kilómetros de San Pedro y por eso están nominados a este galardón. “Para mí la educación es esperanza.Tengo que dar lo mejor de mí para que el día de mañana ellos no pasan las necesidades. Ese es mi propósito, ayudarles, abrirle una puertita de un futuro mejor”, remarcó la docente, Sonia Jardín.

Bomberos

Los que pelean incansablemente contra las llamas

En los últimos meses del año, los incendios desatados en áreas protegidas de la provincia así como en campos forestales arrasaron con cientos de hectáreas y causaron un daño que tardará años en subsanarse. Allí, en la primera línea de batalla, cara a cara con el fuego, estuvieron siempre ellos, los bomberos voluntarios que combatieron incansablemente para evitar que las llamas siguieran su curso y se salieran de control. Misiones cuenta con más de 1.200 hombres y mujeres que son bomberos voluntariosos y que se formaron para combatir incendios y siniestros de distintos tipos. Personas que este año tuvieron más protagonismo por motivo de la sequía que afectó a gran parte de la provincia con la falta de recursos hídricos e incendios en su gran mayoría provocados el hombre.