Vecinos del paraje Dos Hermanas reclaman arreglos de calles terradas

sábado 12 de diciembre de 2020 | 19:12hs.

Distante a unos 12 kilómetros de la ciudad de Bernardo Irigoyen, el paraje Dos Hermanas, en los últimos años, tuvo un importante crecimiento demográfico y en infraestructura.

En los últimos tiempos Dos Hermanos lo incluyeron en el proyecto de obras complementarias dentro de los trabajos de refacciones integrales de la ruta provincial 17, es así que el paraje contará con travesía urbana, bulevar y colectoras en toda la zona urbana, una obra que se encuentra en su etapa final.

A modo de acompañamiento y complemento de estas obras, en un esfuerzo compartido entre el municipio de Irigoyen y algunos organismos provinciales, se concretan otras obras viales de cordón cuneta, badén, empedrado y algunas cuadras de asfalto al costado de la mencionada arteria provincial mostrando un paisaje hermoso, una postal muy distinta a la de unos dos años atrás.

Pero a pocas cuadras de ese sector es otra la realidad, las calles son terradas y llevan varios meses sin mantenimientos y reparaciones, y cuando llueve se vuelven intransitables, por tal motivo alrededor de 50 vecinos decidieron hacer un pedido formal al municipio a través de una nota con la firma de todos y también plantearon la situación en el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, pero pasaron más de cinco meses y no llegan las soluciones más allá de la insistencia de los lugareños.

El Territorio dialogó con Carmen Borges, vecina del lugar y Concejal en Bernardo de Irigoyen, quien comentó: “Van más de cinco meses que los vecinos vienen pidiendo y reclamando el arreglo de sus calles terradas y me llegaron hasta a mí los reclamos como soy concejal y es mi deber también ocuparme de las problemáticas de los vecinos, es así que me ocupe personalmente de hacer los reclamos correspondientes al municipio y al secretario de obras públicas pero no llegan las máquinas y obreros para solucionar este problema de los vecinos”.

A lo que agregó: “la preocupación mayor es de un vecino que es padre de un nene discapacitado que necesita asistencia médica muy seguido y en muchas ocasiones fue imposible el ingreso de la ambulancia u otro vehículo y el señor lo tuvo que cargar en brazos al nene varios metros hasta donde tienen accesos los vehículos. Ese señor es el que más reclamo y en el municipio están al tanto de la situación de esa familia, así que es justo el reclamo y vamos a seguir insistiendo en que se solucione el problema”.