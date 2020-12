Bundziak logró su primer podio en la Clase 3 del Turismo Pista

sábado 12 de diciembre de 2020 | 18:03hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Nissan March) se ubicó hoy en la segunda posición en la final de la séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se realizó en el Autódromo de Olavarría.

Bundziak hizo una buena clasificación y largó desde la cuarta posición. En la largada ya le ganó el pique a Juan Manuel Damiani (Toyota Etios) se ubicó tercero. Con el transcurrir de las vueltas Rudito tuvo la paciencia de esperar el momento exacto para superar a Alfredo Lestard (Renualt Clío).

Con una gran maniobra, que empezó en la curva 1 y terminó en la curva 3 pudo pasar a Lestard y ubicarse en la segunda posición cunado iban ocho vueltas. A esa altura Juan Kreitz (Nissan March) ya se había alejado a más de 2 segundos en la punta de la carrera.

Sobre el final Kreitz cuidó de más y se vino Bundziak que buscó en la última vuelta pero no le alcanzó para pasarlo. Kreitz fue el ganador con Bundziak pegado a la cola en la segunda posición.

Así, Bundziak alcanzó su primer podio en el Turismo Pista y se sumó a la lista que integran los misioneros Carlos Míguez (La Plata 2005), Martín Badaracco (Olavarría y Oberá 2019) y Tomas Sniechowski (San Luis y Concordia 2019 y Gálvez 2020), quienes hicieron podio en la Clase 3.

“Hoy se nos dio y es una gran alegría. Lo veníamos demostrando en todas las fechas, pero por una u otra cosa no se nos daba. Hoy salió todo redondo en las últimas fechas me pude acercar bastante pero no me alcanzó para ganar, el auto esta para ganar. Agradecer a todo el Febase Performance, que hacen un gran trabajo, a Néstor Lazarte por el gran motor, agradecido a mis viejos que siempre me apoyaron, también a Oscar Herrera Ahuad, a Graciela, Mairu y Yuliana que son mi familia también y siempre estuvieron en las buenas y en las malas conmigo. Esto también va dedicado a todos los sponsor que en esta situación nunca dejaron de apoyarme”, resaltó el piloto de Iguazú.

Por su parte, Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) largó 14 y pudo llegar 11°, sumando buenos puntos en función del campeonato, que lo tiene como uno de los candidatos.

Mientras que el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) clasificó 13° pero por distintos problemas en el auto perdió rendimiento y pudo llegar en la 16° posición.

“Tuvimos muchos problemas durante la carrera, el auto no traccionaba, se nos complicó de la vuelta uno, me pasaban y no podía hacer nada”, explicó.

Por último, Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) largó en la 24° posición y pudo hacer una buena remontada y ver la bandera a cuadros en la 17° posición.

Mañana Bundziak estará largando desde la tercera posición la final de la octava y última fecha del Turismo Pista, que se pondrá en marcha a las 12 y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports.

Blasig largará octavo, Sniechowski no la tendrá fácil y deberá remontar desde la 23° posición. Mientras que Urrutia (Toyota Etios) partirá desde la 20° posición en la final.