Cierran la Escuela Vial en Posadas por caso positivo de Covid-19 y ya hay nueve aislados

sábado 12 de diciembre de 2020 | 9:41hs.

Este sábado, se dio a conocer que la Escuela Vial de la ciudad de Posadas que debía atender al público en esta jornada permanece a puertas cerradas por caso positivo de Coronavirus.

El personal manifestó haber presentado síntomas desde el pasado domingo, por lo que acudió al hospital de Fátima para la realización del hisopado, el cual dio positivo en la tarde-noche de ayer, viernes.

Julio Alvarenga, delegado gremial de la Dirección de Tránsito de la ciudad de Posadas, dialogó con El Territorio y confirmó esta información, "el personal se hizo el hisopado ya que presentaba síntomas desde el pasado domingo por lo que asistió al hospital de Fátima desde donde le comunicaron que el resultado fue positivo. Inmediatamente se comunicó con el jefe y conmigo para informar esta cuestión y se procedió a cerrar la Escuela Vial".

"Además se aisló al personal que tuvo contacto estrecho con el caso positivo y hasta el momento son nueve personas las que permanecen aisladas ya que hay de ambos turnos y se cruzan cuando hacen adicionales", aclaró.

Por otra parte destacó que hay temor en el lugar ya que pese a realizar la sanitización del lugar donde funcional la escuela, las autoridades quieran volver a abrir el próximo lunes, "hay malestar porque nos dijeron que el lunes van a abrir nuevamente pero no es lo correcto, no puede haber personal que no está capacitado para la evaluación de las personas que asistan".

"El caso positivo argumentó que no sabe dónde se contagió pero que lo más seguro que fue en su lugar de trabajo ya que no realiza otro tipo de actividad. La persona se encuentra con síntomas en su domicilio y tengo entendido que al menos otros dos compañeros manifestaron sentirse de igual manera por lo que se espera que se les practique el hisopado", finalizó.