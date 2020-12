Piden a las escuelas de Alem suspender actos de colación

sábado 12 de diciembre de 2020 | 3:36hs.

La localidad de Leandro N. Alem registra hasta la actualidad siete casos de Covid-19 de los cuales cinco están activos, lo que derivó en el aislamiento de varias personas por ser contactos estrechos. Por lo expuesto, las autoridades del municipio pusieron en marcha un plan para evitar la propagación del virus.



Waldemar Wolenberg, intendente de la localidad, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y acentuó: “Estamos preocupados y ocupados en este tema. Ayer (por el jueves) nos visitó el ministro de Salud y venimos trabajando fuertemente, nos pusimos a trabajar en controles más severos en conjunto con la Policía de Misiones”.



En ese contexto, desde la comuna pidieron a los colegios primarios y secundarios que tenían programados sus actos de colación presenciales que lo hagan de manera virtual y añadieron en su solicitud la recomendación de que “la entrega de certificados sea realizada estrictamente de acuerdo a los protocolos autorizados”.



“Se cuidará mucho la aglomeración de las personas y vamos a tomar precauciones, veníamos bien y de repente aparecieron estos casos. Tenemos que tener los recaudos necesarios. Además tenemos la Fiesta de Navidad que la vamos a hacer al aire libre y se decoró la ciudad para que la gente pueda pasar a sacarse fotos, pero siempre con la utilización del barbijo”, aclaró.



El primer mandatario municipal destacó que se pide a los habitantes que colaboren con el municipio en los cuidados puesto que “esto no es un capricho y estamos convencidos de que esto va a pasar pero necesitamos la ayuda de todos”.



“La predisposición del área de salud es muy buena pero nos puede tocar a cualquiera y debemos ser solidarios como también respetuosos. El 2020 fue un año muy especial pero estuvimos al pie de cañón siempre”, comentó.



Finalmente, remarcó que se analizan restricciones pero todo dependerá de los controles que se concretarán este fin de semana, “vamos a poner los controles en marcha para ver cómo sigue todo, si tenemos que restringir horarios lo vamos a hacer, también se hará controles en casas de familia pero estamos en plena pandemia y se tomarán todos los recaudos necesarios para trabajar en todos los barrios”.



Por otra parte, se confirmó que dieron negativo el funcionario judicial que despertó las alertas dentro del Juzgado de Instrucción 5 de Alem, pese a ser estrecho contacto de una trabajadora de la sanidad que fue confirmada como positivo.



Según dijo a El Territorio la jueza Selva Raquel Zuetta en horas cercanas del mediodía de ayer le hicieron saber que “todo el personal del juzgado obtuvo resultado negativo para Covid-19” y añadió: “Nos hicimos el hisopado por laboratorio Cebac”.



Un caso en Jardín

Si bien no está incluido en el boletín epidemiológico de la provincia, ayer se confirmó un nuevo caso positivo de coronavirus en la localidad de Jardín América que obligó a poner en aislamiento a una familia, aunque no se descarta que la misma medida preventiva afecte a más personas.



El paciente es un hombre de 51 años que trabaja en la ciudad de Puerto Iguazú y llegó el viernes pasado desde aquella localidad. “Empezó a presentar síntomas el miércoles, dolor de cabeza y fiebre”, contó su pareja en un breve diálogo con El Territorio. Ella misma lo llevó al Sanatorio Imsa de Puerto Rico y tras hacer el hisopado en el sector privado, dio positivo para la enfermedad. Desconocen dónde se contagió.



La pareja tiene tres hijos, todos aislados por el momento. Más allá de eso, son propietarios de un espacio para masajes y de una barbería que por el momento cerraron sus puertas. La mujer aclaró que avisaron tanto a pacientes como a los clientes de la barbería que no atenderán mientras estén aislados.



La comunidad está en alerta luego de varios días sin casos positivos de coronavirus.



Otros 18 casos de Covid-19

La provincia de Misiones sumó ayer otros 18 casos de coronavirus, según el boletín diario del Ministerio de Salud Pública y de esa manera el total asciende a 688, aproximándose de a poco a los 700 casos desde la llegada de la enfermedad a la tierra colorada.



Los casos confirmados ayer corresponden: diez a Posadas, tres a Eldorado, mientras que Santo Pipó, Oberá, Puerto Piray, Puerto Esperanza y Santiago de Liniers reportaron un caso cada una. Este es el primer positivo para Liniers que no había notificado ninguno hasta ayer.



Tal es así que son 36 los municipios que ya cuentan con casos positivos.



Además son 117 los casos activos en la provincia y trece de ellos permanecen internados, los demás transcurren la enfermedad en sus domicilios, aislados como recomienda el protocolo.



En boletín de ayer informó también sobre diez nuevos pacientes recuperados y el número ya alcanzó 557. Mientras que son 610 las personas que están aisladas de manera preventiva.

Con la información de

corresponsalía Jardín América y Alem