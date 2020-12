El té, la yerba y el tabaco con mermas diversas por la sequía

sábado 12 de diciembre de 2020 | 2:17hs.

Algunos de los principales cultivos de la tierra roja, como el té, yerba mate y tabaco, llegan a diciembre con menores expectativas de cosecha. Los cultivos, al igual que la gran mayoría, sufrieron la extendida sequía y golpes climáticos este año, que afectaron y retrasaron mucho su producción. Pero en particular en el caso del tabaco, se analizó que las bajas generales no fueron tan grandes y además con las últimas lluvias hubo buena recuperación de crecimiento.



“La brotación del té viene rara, las plantas se ven mejor pero todavía no están respondiendo. No se ve una brotación muy uniforme. Hay teales que se cosecharon hace más de 40 días y todavía no se ve brotación”, comentó Cristian Klingbeil, productor tealero y directivo de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones.



El tealero de la zona Centro evaluó que la escasa brotación se ve también en el movimiento hacia las industrias. “Se ven camiones con cargas a media (de brotes de té). Los secaderos están trabajando de lunes a miércoles, ya jueves están parando porque no se justifica trabajar con poco volumen. Antes en diciembre los secaderos solían trabajar a tiempo completo, ahora hay bajos rendimientos”, comentó.



Klingbeil observó también que en las últimas semanas los precios del producto mejoraron cotizaciones. “Nos comentan que las industrias levantaron algo el precio de 6.05 ya estaban pagando arriba de 6.30 pesos o 6.50 pesos por kilo. Si hay mejora de precios es porque el producto se puede ubicar a un mejor precio. Queremos volver a discutir una actualización ya que tuvimos varias subas de precio de combustible desde la última vez que se fijó el precio”, recordó.



Por otro lado, Klingbeil apuntó que se ve también poco movimiento con la yerba mate. “Ahora esta semana se vio algo más de cosecha, igual es muy baja la actividad que hay. Años anteriores había más movimiento. Lo que calculamos a grandes rasgos estamos debajo de años anteriores. No hay mucho que cosechar, incluso hay lugares donde se habían marchitado tanto las plantas que con la lluvia fuerte cayeron todas las hojas. Lo ideal después de semejante seca es no cosechar, dejarla hasta el invierno. Algunos tendrán sus motivos tienen miedo a que le roben yerba”, consideró.



En tanto hacia la zona Norte de la provincia se había estimado una baja intención de cosecha, aunque se reconoció que algunos productores cortarían hojas para desalentar posibles robos.



Tabaco con dos caras

El subsecretario de producción tabacalera del Ministerio del Agro y la Producción, Carlos Pereira, informó ayer que tras reunión con las empresas acopiadoras en la provincia, se analizó la afectación que habría para la próxima cosecha. Se estimó así, con cierta sorpresa, que las mermas no fueron tan altas y que en las últimas semanas hubo buena recuperación de plantas que estaban en pleno proceso de crecimiento. Se diferenció en tanto que la región Norte de la provincia si fue muy afectada por la sequía con una merma que en algunos casos sería superior al 40%.



“En la reunión por Zoom que hicimos con representantes de las empresas tabacaleras se analizó que hubo afectación diversa en las zonas de producción. La región más afectada fue la Norte, con bajas del 40%. Pero después otras zonas la afectación real fue mucho menor y también se debe contemplar la recuperación que tuvieron plantaciones con las últimas lluvias”, comentó el funcionario en diálogo con El Territorio.



Pereira confirmó que las empresas le confirmaron ayer una merma de producción, que no incidirá demasiado en las proyecciones que había para el 2021. “Cooperativa Tabacalera de Misiones (CTM) evaluó una merma por afectación climática del 10 al 12%. Alliance One estimó un 15% de baja de cosecha, Blasa un 20% menos y Cotavi más o menos un 20% también. En general la merma podría rondar un 15%, así que de los 30 millones de kilos que se estimaban acopiar el próximo año, se estaría llegando a unos 25,5 millones”, explicó Pereira.



Proyectó en tanto que se está hablando con las empresas, para posibilitar la apertura de acopio hacia los primeros días de febrero de 2021. “Sería muy bueno que a mediados de enero comiencen las reuniones y se puede llegar a un acuerdo para comenzar el acopio en febrero. De igual forma sabemos que muchos productores entregarán después su tabaco, pero igualmente estaríamos cerrando hacia fin de julio la cosecha próxima”.