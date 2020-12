El Senado prevé debatir la legalización del aborto el martes 29 de diciembre

sábado 12 de diciembre de 2020 | 3:14hs.

A las 7.23 de la mañana de ayer, el tablero dijo que la interrupción voluntaria del embarazo dio un gran paso para convertirse en ley: la apoyaron 131 votos, que superaron a los 117 en contra; la cuenta sólo registró 6 abstenciones.



“Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras en el recinto los aplausos subían desde las bancas, tras 22 horas de sesión.



El Senado prevé agilizar a partir del lunes próximo el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado ayer en Diputados para votarlo antes de fin de año y, con esa meta, programa analizar la iniciativa en el marco de un plenario acotado de comisiones.



La iniciativa ingresó ayer en horas de la mañana a la Cámara alta y rápidamente fue girada a las comisiones de Banca de la Mujer; (la única que no está integrada por hombres) Justicia y Asuntos Penales y Salud.



La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, había señalado que el giro podría reducirse sólo a dos comisiones para no extender los tiempos; Justicia y Salud, y señaló que se piensa en el martes 29 de diciembre como el día para la votación en el Senado.



Sin embargo, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, resolvió los giros ayer y fueron oficializados en las primeras horas de la tarde.



El debate será conducido por la peronista pampeana Durango y sus colaboradores en la moderación de las discusiones serán el oficialista neuquino Oscar Parrilli, como presidente de Justicia y Asuntos Penales; y el radical jujeño Mario Fiad, como titular de Salud.



El opositor había sido quien, durante la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018, había manejado los plenarios ya que, en aquel momento, Salud había sido designada cabecera.



El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una nota a la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner para notificarle formalmente por escrito sobre la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que obtuvo media sanción con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.



Las fuentes parlamentarias consultadas dijeron que la intención es iniciar cuanto antes el plenario de expositores (podría ser el mismo lunes 14) para dar dictamen la semana próxima y llevarlo a votación entre el 28 y el 30 de diciembre.



El tratamiento será veloz durante la última semana completa del año. Así lo pidieron también desde el Poder Ejecutivo: “Que sea lo más rápido posible”. Ya para el próximo lunes están convocados los senadores al plenario para arrancar el tratamiento de la IVE. Se prevé un debate acotado hasta el miércoles mientras que el jueves se intentaría dictaminar.



En ese esquema el oficialismo se saltearía la semana previa a Navidad, celebración católica que muchos legisladores pidieron contemplar, y se trataría de votar en el recinto en la última semana, probablemente el 29.



Para el próximo 14, 15 y 16 ya hay listas de posibles expositores, con el mismo mecanismo que se discutió en Diputados la semana anterior. El dictamen de comisión no tendría dificultades para su aprobación porque, salvo en Justicia, las otras dos comisiones tienen mayoría de senadores que apoyan la legalización del aborto.

Hubo festejos en distintas partes del mundo

La media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de aborto legal en la Argentina fue celebrada ayer por numerosos políticos, organizaciones de derechos humanos y movimientos feministas de todo el mundo, que destacaron la iniciativa como un avance de los derechos reproductivos en América latina. Una de las primeras en reaccionar fue la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, quien consideró a la “marea verde” argentina como un “ejemplo para todo el mundo”. En la vecina Francia, la noticia fue celebrada por diputados del partido Ecología Democracia Solidaridad, una escisión del oficialista La República En Marcha. La media sanción del proyecto de aborto legal fue también celebrada por políticos y movimientos feministas en América Latina.

Se espera una votación muy ajustada entre los senadores

En el 2018, cuando el proyecto finalmente fue rechazado por el pleno del Senado, las comisiones a las que fue girado fueron las de Salud, como cabecera y también conducida por Mario Fiad; la de Justicia y Asuntos Penales, que dirigía el entrerriano Pedro Guastavino; y la de Asuntos Constitucionales, que presidía el catamarqueño Dalmacio Mera.



En ese entonces, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, por entonces titular del cuerpo, había incluido entonces a la Comisión de Presupuesto pero luego aceptó eliminar ese giro.



Tanto Fiad como Mera fueron detractores de la iniciativa, por lo que se baraja ahora la posibilidad de que esta vez se fije como cabecera una comisión conducida por un senador o senadora “verde”, afín a la propuesta enviada por el presidente Alberto Fernández.



El oficialismo aspira a que el proyecto sea ley antes de fin de año. Para ello, el plenario de comisiones deberá emitir dictamen a más tardar el viernes 18 de diciembre.



Los feriados de mitad de semana de las Fiestas de Navidad y la obligación reglamentaria del Senado de dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión del dictamen y la sanción en el recinto obligan a calcular el miércoles 30 de diciembre como el último día posible del año para la sanción definitiva o, en su defecto, un nuevo rechazo del texto.



Si bien aún hay senadores que no hicieron público su voto, los partidarios “verdes” de la interrupción voluntaria del embarazo confían en que esta vez lograrán imponerse por un ajustado margen a los denominados “celestes” que se oponen al aborto, para no repetir la derrota que obligó a archivar la iniciativa hace dos años por 38 votos contra 31.



Pero esta vez, recuentos extraoficiales apuntan a que la legalización del aborto tendría 36 votos a favor y 35 en contra, mientras que queda un senador que no definió su posición. Esa proyección acarrea una particularidad.



Si se cumple y el senador indeciso se inclina por votar en contra, la definición quedará en manos de Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de presidenta del Senado.