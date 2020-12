Cuatro jóvenes internos de unidades penales finalizaron sus estudios secundarios

viernes 11 de diciembre de 2020 | 18:24hs.

Tres internos menores de la Unidad Penal IV y uno de la UP I Loreto, dieron otro paso en su proceso de reinserción social, y hoy culminaron el ciclo secundario.

Estos jóvenes son parte de la primera promoción del BOP Nº 121, creado en el año 2.018; y como era de esperar, bajo estrictas normas de bioseguridad, tuvieron su acto de fin de curso; el mismo se realizó en el SUM de la unidad y durante su desarrollo se destacó el trabajo realizado, por un lado por los docentes , directivos y coordinadores educativos , y por el otro la voluntad y empeño de estos menores, para llegar a la meta.

Ulises L., uno de los cuatro egresados, con lágrimas en los ojos comentó: "Me siento muy feliz, aún no lo puedo creer" y destacó "terminar la secundaria es un gran progreso para mí, porque afuera no tuve la posibilidad de estudiar y cuando salga en libertad, este título me va ser muy útil y voy a poder demostrarle a mi familia de lo que fui capaz” , a la vez que agradeció a directivos y autoridades, esta oportunidad.

La Subdirectora General del SPP, Valeria Mereles, felicitó a los internos por finalizar con éxito este ciclo, y valoró "el coraje y la iniciativa para alcanzar este objetivo. Es para mí un orgullo poder ser parte de este momento y ustedes serán el ejemplo del camino a seguir para sus compañeros".

Por su parte, el director del BOP N° 121, Walter Sanchez, agradeció el apoyo de las autoridades penitenciarias que hacen posible la tarea educativa, “nos sentimos muy emocionados y honrados por el logro de estos cuatro jóvenes, que comenzaron y finalizaron sus estudios en esta escuela, tres alumnos de esta unidad y uno que está alojado en la UP I de Loreto". Además destacó “el enorme esfuerzo, la dedicación y fuerza de voluntad de estos egresados que a pesar de las circunstancias pudieron lograr su objetivo”.