Con emotivos mensajes virtuales, personalidades del espectáculo despiden a "Carlín"

viernes 11 de diciembre de 2020 | 17:46hs.

Con emotivos mensajes virtuales, personalidades de la cultura y el espectáculo despidieron a Carlos Calvo, el actor que falleció hoy a los 67 años en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios, donde estaba internado desde hacía dos meses.

Entre los sentidos mensajes resaltan los e aquellos que acompañaron a "Carlín" en sus muchos éxitos, como Pablo Rago, Pablo Codevilla, o incluso Ricardo Darín, con quien mantuvo una gran amistad de la que luego se distanciaron.

Carlin , discutimos veinte años , nos reimos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos ...descansa en paz te abrazo fuerte — Ricardo Darin (@BombitaDarin) December 11, 2020

"Carlin, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos. Descansá en paz, te abrazo fuerte", escribió Darín desde su cuenta de Twitter.

En tanto, Rago, con quien trabajó en "Amigos son los amigos", la tira que entre 1990 y 1993 alcanzó hasta 53 puntos de rating, escribió en su cuenta de Instagram: "Pasamos tantas cosas juntos... tantas emociones... nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años... aprendí mucho de vos. Que tengas un buen viaje querido amigo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Rago (@pablorago72)

Marcelo Tinelli tuiteó junto a una foto de ambos: "Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor. Corazón roto".

Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor💔 pic.twitter.com/l9qXII4Dei — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 11, 2020

Por su parte, el productor Javier Faroni, amigo personal de Calvo, tuiteó: "Fuiste todo lo importante en mi vida, me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo. Te amo con toda mi alma. Descansá en paz".

Fuiste todo lo importante en mi vida ... me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado amigo !! Te amo con todo mi alma !! Descansa en paz Caaaarlloossss pic.twitter.com/UQ5ycUPGJd — Faroni Javier (@faronijavier) December 11, 2020

Desde la cuenta de Twitter del Multiteatro, Carlos Rottemberg recordó: "Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aun antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza hoy lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia".

"Siempre te recordaré Carlin", escribió en su cuenta de Instagram el actor y productor Codevilla, acompañado por una foto de una escena juntos en el filme "Adiós, Roberto", de 1985.

El actor Nicolás Vázquez lo recordó contando que "fue uno de los primeros" que le dio una oportunidad: "´Meté pibe, jugá, improvisá!´ me decías cuando yo tenía 19 y recién empezaba en la tele. Años después me di el gusto de jugar otra vez con vos, pero arriba de un escenario y todo fue risas. Muchas anécdotas quedarán en mi corazón con vos y tu familia hermosa. Tenías razón, no te equivocaste: ´es una lucha´. Ahora a descansar de verdad. Hasta siempre amigo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Vazquez 🇦🇷 (@nicovazquezok)

El conductor José María Listorti tuiteó: "Murió Carlín Calvo. Un fenómeno como persona y como actor. Aflojá un poco 2020, por favor"; algo similar recordó Luciana Salazar, quien escribió en su cuenta: "¡Qué tristeza! Para ir cerrando este año para el olvido. Q.E.P.D. querido Carlín. Cariños para toda tu familia, gran persona y compañero".

Murió Carlin Calvo. Un fenómeno como persona y como actor! Aflojá un poco 2020 por favor... — José Maria Listorti (@SoyListorti) December 11, 2020

El productor Ignacio Viale despidió a Calvo con una anécdota: "Aún recuerdo esos momentos de la infancia que acompañaba a las reuniones a mi abuelo al teatro Ateneo y salía de la oficina con su alegría de siempre. QEPD", en tanto el director teatral José María Muscari escribió: "Que en paz descanses CARLIN. Me alegraste desde niño y de grande actué con vos. Que tengas una hermosa gira".

Murió Carlín, que tristeza! Aun recuerdo esos momentos de la infancia que acompañaba a las reuniones a mi abuelo al teatro Ateneo de @multiteatro y salía de la oficina con su alegría de siempre. QEPD — Nacho Viale (@nachoviale) December 11, 2020

Desde su cuenta de Twitter, el conductor y periodista de espectáculos Jorge Rial destacó que "se fue un gran tipo", Jay Mammon escribió "vuele alto, Carlín" y la actriz Araceli González sintetizó el momento con un "Duele".