Verónica Ojeda puso a Dieguito Fernando a disposición para eventuales pruebas de ADN

viernes 11 de diciembre de 2020 | 11:07hs.

Tras la muerte de Diego Maradona, comenzó la batalla legal entre su entorno. Con una herencia millonaria a disputarse entre los cinco hijos reconocidos en vida (Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando), se suma un nuevo condimento a la polémica: los juicios por filiación que quedaron sin resolver. En ese capítulo entran Santiago Lara y Magalí Gil, que exigen conocer su identidad.

Hasta el momento, todos los herederos salieron a defender lo suyo, con excepción de Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando, que se muestra alejada de los escándalos y tranquila con la representación de su actual pareja, el abogado Mario Baudry. El letrado se encarga de patrocinar al más pequeño del clan a a fin de conocer cuál fue el causal de muerte de Maradona para poder brindarle una explicación al nene.

Tras la reunión clave entre los representantes de los hijos del exjugador para hablar del tema de la sucesión, este jueves Baudry dialogó con Nosotros a la mañana e informó que Ojeda puso a disposición a su hijo para realizar eventuales pruebas de ADN de los dos jóvenes que se presentaron en la Justicia y sostienen que Maradona podría ser su padre.

De la reunión destacó que más allá de las diferencias que todos pueden tener en los temas familiares, deben ser prácticos. Además resaltó que “no todos están en las mismas situaciones” y aclaró que en su caso “no prioriza el dinero sino garantizar los derechos del nene”. Por lo que recalcó la importancia de que Matías Morla rinda cuentas para así poder tomar conocimiento del patrimonio.

Al ser consultado por los herederos, aclaró que todavía no se sabe cuántos son. Sobre la sucesión, advirtió: “No va a ser rápido repartir esta herencia porque hay muchos intereses en juego”.

En este sentido recalcó la actitud de su pareja, que planteó poner a disposición a Dieguito Fernando para hacer eventuales pruebas de ADN: “Verónica me dio las instrucciones a mí, lo hemos charlado mucho y a mí me pareció muy correcto de su parte que ante un planteamiento como el caso de Magalí Gil o Santiago Lara, nosotros pongamos a disposición hacer un ADN con Dieguito”. En este aspecto aclaró: “En cuanto al ADN no es que tenemos que lastimar al nene porque se hace con un pelo o hasta con saliva, el nene no tiene ningún inconveniente, pero es humano poder darle los elementos para que puedan saber”.