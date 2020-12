Operaron al perro rescatado en Iguazú y esperan su evolución

viernes 11 de diciembre de 2020 | 9:53hs.

El perro rescatado en la zona rural de las 2.000 hectáreas de la localidad de Puerto Iguazú el pasado domingo por Blanca Cardozo, fue atendido por una médica veterinaria e intervenido quirúrgicamente para extracción de un tumor en la tarde noche del miércoles.

El animal permanece internado y se espera la evolución. Cabe destacar que cuando el animal recibió medicamentos, se redujo la inflamación en la zona de los ojos y comprobó que aún los tiene aunque no se puede saber si puede ver, se espera la evolución del animal que se encuentra estable.

La atención veterinaria se pudo dar gracias a la colaboración de vecinos de Iguazú y de la gestión de las protectoras animal que ahora están nucleadas en la Asociación con personería jurídica en trámite “Patas a la Obra” quienes también desde ahora colaborarán con Blanca Cardozo que ha rescatado 30 animales y los tiene bajo su cuidado.

Se pudo comprobar luego de la atención veterinaria que el animal no fue mutilado, no obstante el veterinario indicó que tiene varios tumores, está en muy mal estado, con bajo peso, entre otras observaciones se pudo saber que fue maltratado.

“La veterinaria dijo que la inflamación pudo haber sido por el tumor, sin embargo me parece que fue lastimado o quizás revolviendo la basura mordió un envase de desodorante que explotó en la cara porque la inflamación parece provocada por algo externo. Yo me baso en mi experiencia rescatando perros, ya que he curado a muchos perros macheteados y muy maltratados”, explicó Cardozo.

Cardozo manifestó estar muy conmovida con la rápida respuesta de los vecinos que en poco tiempo se acercaron y se pusieron a disposición para tratar al perro.